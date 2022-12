Carmona ve «necesario» reformar la ley del solo sí es sí para evitar reducir penas

Perspectiva de género en lugar de más «tipos penales»

La magistrada y directora de la Cátedra de Derechos Humanos y Estudios Críticos de Género en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), María Auxiliadora Díaz Velázquez afirmó hoy que la justicia no necesitaba «más derecho penal, ni penas mas graves o añadir más tipos penales» para mejorar la respuesta judicial a las violencias machistas. «El elemento básico es la aplicación de la perspectiva de género», añadió. Díaz, dirige el Congreso Justicia y Sostenibilidad democrática: La respuesta contras las violencias de género que se celebra hasta el viernes en el Auditorio Alfredo Kraus.

La jurista reivindicó la «formación específica» en violencia de género para todos los estamentos que intervienen para dar una «respuesta adecuada». Y señaló que había que apostar por un «cambio de paradigma» porque «aplicar la perspectiva de género no es ser províctima, sino tratar a la víctima como esta merece». En «numerosas ocasiones», dijo la magistrada, «he tenido que decir que renunciar a testificar no es restar crédito, no vienen a mentir». Ese «es uno de los grandes mitos de la violencia de género que se ve diariamente en los juzgados». Pero «si no te gustan las víctimas has confundido la jurisdicción, mejor te vas a Mercantil», advirtió la jueza, «Si quieres estar con las víctimas tienes que tener una nueva perspectiva, quitarnos los estereotipos y de manera limpia e imparcial escuchar a la víctima y al investigado y después tomar una decisión judicial».

Es «fundamental», agregó, «la escucha activa, no hay que tener prisa y tener empatía con quien está contado cuestiones intimas ante una tercera persona. Hay vergüenza, miedo, dependencia económica , dependencia emocional, tenemos que bajarnos de los estrados y ponernos en situación de igualdad». Y para ello reivindicó cumplir el «estatuto jurídico de la víctima que no es restar imparcialidad. El estatuto jurídico de la víctima está para cumplirlo y la perspectiva de género es aplicar igualdad», abundó.