El cantante de Sidonie se desnuda para reivindicar la «libertad» en medio de un concierto en Elda

Al cantante de Sidonie, Marc Ros, no se le ocurrió mejor manera de apoyar a la artista Rocío Saiz que salir desnudo durante su actuación en el EMDIV Music Festival celebrado hace unos días en Elda. La intérprete madrileña había sido recriminada en Murcia tras enseñar los pechos durante la actuación en la vecina región con motivo del Orgullo. Como respuesta a la polémica, Ros decidió también aparecer sin ropa sobre el escenario en medio de gritos de «libertad», una actitud que, lejos de escandalizar al público, arrancó reacciones de entusiasmo y aplauso generalizado.

En un momento dado del concierto, Saiz salió a escena en 'top less' y con el cantante de Sidonie en calzoncillos, aunque segundos después no dudó en bajárselos y enseñar sus genitales. Así, tanto Marc Ros como la propia Saiz terminaron la canción desnudos y abrazados. Fue una proclama de «viva la libertad», a lo que la cantante replicó: «Iba a enseñar la polla, pero no tengo». Y, al final, lanzó un reto: «A ver quién nos denuncia ahora».

La banda catalana colgó en su cuenta de Twitter el momento en concreto con un comentario alusivo y muy descriptivo: «¡Vivan las tetas de @rocio__saiz , viva la polla de Marc y viva la libertad!».

¡Viva las tetas de @rocio__saiz, viva la polla de Marc y viva la libertad!



🏳️‍🌈 pic.twitter.com/5LAKvTbFRV — @sidonie_ (@sidonie_) July 3, 2023

Eso sí, «nos hemos visto obligados a pixelar lo que aquí se sigue considerando censurable, con todas las contradicciones que eso supone», en referencia a la política de Instagram sobre los pechos femeninos, ya que no se permite mostrar los pezones.

Un gesto de compañerismo que la propia Rocío Saiz agradeció también en Twitter: «Qué suerte tengo de tener amigos y compañeros como vosotros. Os quiero con todo mi corazón @sidonie_. Siempre vuestra».

Más profusamente se ha expresado Saiz en Instagram: «Me sigue costando encontrar palabras suficientes para describir lo que fue este momento para mí. Después de una semana durísima, ver a Marc desnudándose entero, cantando juntos 'Estáis aquí', ver cómo gritaba el público, me dejó tan emocionada que tuve que marcharme al hotel. Este gesto fue tan importante para mí».

Saiz ha descrito a los miembros de Sidonie como «hombres del futuro mejorando el pasado» y ha dejado un mensaje a todos sus 'haters': «Y a quien no le guste (que me lo dijeron y me lo escribieron con toda su furia) QUE NO MIRE».