Canarios que ponen paz en Irak

En Irak hay en estos momentos unos 500 militares españoles, la mayoría procedentes del Mando Militar de Canarias -aproximadamente unos 350 efectivos-. Y el grueso de ese grupo procede del Regimiento de Infantería Ligera Soria 9, con sede en Puerto del Rosario. Junto a ellos, en mayo se incorporó también personal de Batallón de Zapadores XVI, del Batallón General, de Infantería Tenerife 49, del Grupo de Caballería Acorazado XVI y de Artillería de Campaña.

Su misión consiste básicamente en adiestramiento al Ejército iraquí para reforzar su preparación de cara al control total de la seguridad en un país que lleva años inmerso en la lucha contra grupos yihadistas.

Así las cosas, entre ese medio millar de españoles es muy frecuente oír acento canario. O que haya soldados nacidos fuera de Canarias pero que conozcan al detalle la realidad de Canarias. Entre los primeros está María Yurena Santana Luján, natural de Fuerteventura, del Regimiento Soria 9 y que forma parte de una unidad encargada de proporcionar entrenamiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad iraquíes «para que sean autosuficientes y puedan derrotar a los reductos de las células del Dáesh en Irak. Participamos en mejorar la seguridad en el mundo y, por tanto, la de España».En concreto, está forma parte del Equipo de Entrenamiento para el Cuidado de Víctimas

En declaraciones a este periódico a través de la oficina de Comunicación de la Defensa, María Yurena Santana cuenta que la relación con el resto de fuerzas integrantes de la coalición internacional presente en Irak, así como en el Ejército de este país, es «muy buena». «Trabajo conjuntamente con un alférez portugués enfermero que también forma parte de mi equipo y la relación con él es estupenda, sabe mucho y su integración es total. Además le estamos enseñando español, hasta incluso palabras canarias». «Mi relación con los iraquíes no puede ser mejor a pesar de ser una mujer militar», agrega la militar tras unos meses en aquel país. «Al principio, se quedaban impresionados al verme pero pasado un tiempo ya se han acostumbrado. Son personas con ganas de aprender, participan mucho y se dejan querer. Les coges cariño después de tantos días, y ellos a nosotros. Con ellos la experiencia es única».

Pese a que antes de partir fueron instruidos sobre las características de Irak, admite que la adaptación no fue fácil: «El primer mes en la base se me hizo algo complicado, tenía que hacerme a la idea de que no estaba en España, acostumbrarme a los horarios de las comidas y del sueño. Adaptarme a unas nuevas rutinas a las que no estaba acostumbrada». Lo que más le chocó fue el calor: «Fue horrible adaptarse a este clima. Era algo surrealista, no pensaba que en ninguna parte del mundo hiciera tanto calor. Recuerdo que dejé mis cosas en la habitación y pensé: ¿Yurena, dónde te has metido? Con el paso de las semanas he convertido la base Gran Capitán en mi nueva casa».

Pese a todo, María Yurena Santana está convencida de que se irá de la base de iraquí de Besmayah «con un buen sabor de boca, sabiendo que podrán realizar los primeros auxilios a sus compañeros o a ellos mismos y que con esa formación podrán formar el día de mañana al resto de sus compañeros».