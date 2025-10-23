Canarias entre lo mejor y lo peor del país: dos municipios entran en el ranking de los que más delitos acumulan en España

CANARIAS7 Jueves, 23 de octubre 2025, 16:40 Comenta Compartir

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este jueves los datos sobre infracciones penales en España, incluidos ez dentro de su informe anual «Indicadores Urbanos». Este bloque, elaborado a partir de información proporcionada por el Ministerio del Interior, ofrece una radiografía precisa de la incidencia delictiva en los municipios de más de 20.000 habitantes durante el año 2023.

De acuerdo con las cifras oficiales, Adeje y Mogán se encuentran entre los municipios españoles con mayor tasa de infracciones penales por cada mil habitantes. Adeje registra 97,7 infracciones, el mismo valor que Sant Adrià de Besòs, mientras que Mogán alcanza las 86,9. Ambos municipios, situados en el archipiélago canario y con una economía orientada al turismo, presentan niveles de delitos superiores a la media nacional, según las estimaciones recogidas por el INE.

El informe indica que la mayor concentración de delitos se produce en áreas urbanas con alta densidad poblacional o fuerte actividad turística. En el conjunto del país, El Prat de Llobregat encabeza la lista con una tasa de 153,6 infracciones por cada mil habitantes, seguido por Cullera (120,1) y Barcelona (111,4).

Por contraste, los municipios tinerfeños de Icod de los Vinos y Los Realejos se encuentran entre los que presentan una menor tasa de infracciones penales. Icod de los Vinos figura como el municipio con el registro más bajo del país, con 18,4 infracciones por cada mil habitantes, seguido de Olesa de Montserrat (18,8) y Castellar del Vallès (19,7). Los Realejos, también en la isla de Tenerife, muestra una tasa de 24,4, situándose entre los quince municipios con menor incidencia delictiva.