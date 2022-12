Canarias mantiene desde otoño el riesgo bajo por covid pero la incidencia es de las más altas del país

El año 2022 tuvo un nefasto arranque en Canarias desde el punto de vista epidemiológico. Actualmente, la situación se ha estabilizado en las islas y, desde septiembre, se están registrando entre 50 y 140 contagios diarios en mayores de 60 años, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad. Muy lejos de los 853 casos diagnosticados en mayores de 60 años el día 10 de enero. En ese mes se registraron más de 100.000 contagios de coronavirus en el archipiélago y fallecieron por covid 280 personas. La incidencia se disparó y alcanzó los 1.752 contagios acumulados en siete días por cada 100.000 personas. En febrero, los contagios se moderaron pero hubo 142 muertes provocadas por el virus y sus secuelas.

Otro de los momentos críticos del año llegó en verano, con la séptima oleada. Entre julio y agosto, la tasa de contagios en mayores de 60 años se situó cerca de los 900 puntos y 201 personas murieron por covid en Canarias.

CLAVES Meses más duros En enero y febrero, en Canarias se notificaron unos 130.000 contagios y 422 muertes por coronavirus

Última oleada En julio de 2022 se registró la última ola de la epidemia que se saldó con 201 víctimas mortales por el virus

Incidencia Desde octubre, la incidencia a siete días se mantiene entre los 100 y 150 casos por cada 100.000 habitantes

Presión hospitalaria Desde otoño, las camas convencionales y UCI presentan una ocupación que ronda el 2%

Con el otoño la circulación del virus se redujo y desde entonces se mantiene bastante estable, con una incidencia a siete días que oscila entre los 100 y los 150 casos por 100.000 habitantes, explica el jefe de Epidemiología del Servicio Canario de Salud, Álvaro Torres. «Estamos en un sube y baja dentro de una franja estrecha definida dentro del riesgo bajo de contagio», comenta el experto que asegura que esta situación epidemiológica es similar a la del resto de las comunidades autónomas, si bien la tasa de contagios de Canarias se sitúa entre las regiones con mayor circulación del virus. «Estamos por debajo del pelotón de cabeza, en el que han estado las Castillas, sin llegar a alcanzar un nivel tan bajo como el de Andalucía», subraya el responsable de epidemiología de Salud Pública.

En todo caso, el epidemiólogo recalca que todos los indicadores «muestran que la evolución de la pandemia está estancada durante desde hace alrededor de 12 semanas».

En cuanto a la letalidad, en Canarias fallecen un 1,8% de las personas mayores de 60 años infectadas de coronavirus. «Desde octubre prácticamente hay una media de un fallecido a diario, una mortalidad muy inferior a la registrada en los seis primeros meses del año», comenta Torres sobre un semestre en el que murieron 645 personas con el virus.

El efecto de la vacuna se nota, sobre todo, en que se constatan muchos casos de personas con 80 y 90 años que pasan la covid como «un constipado molesto» y no requieren hospitalización. «La vacuna no evita la infección pero sí las formas graves de la covid. Lo estamos viendo en p ersonas mayores y con factores de riesgo que lo superan como un resfriado salvo alguna que otra excepción donde falla el mecanismo inmunitario», asegura.

Futuro evolución

Respecto al horizonte inmediato de la pandemia, reconoce que «no tiene una bola de cristal» aunque es previsible que haya un alza de los casos durante el mes de enero. No obstante, no se fía de los pájaros de mal agüero. « Se dijo que la situación iba a ser horrible con la llegada de la gripe y, si bien es cierto que la gripe se ha adelantado, la incidencia no está siendo mayor que en los años previos a la pandemia. En Australia, ha tenido una curva más aplanada y ancha, pero no ha habido casos más graves ni nada», comenta.

Desde otoño, la presión hospitalaria por covid también se mantiene estable y se encuentra en riesgo controlado. De hecho, el epidemiólogo sitúa el porcentaje de camas convencionales de hospitalización y de las unidades de críticos en torno al 2%.