Canarias está libre de «colegios gueto» porque las familias gitanas «están normalizadas»

En Canarias no existen «colegios gueto». La situación educativa de los menores de etnia gitana «está perfectamente regularizada con el 100% de los niños, escolarizados. Solo en cinco comunidades hay 300 colegios gueto, son colegios de gitanos. Aquí, en Canarias, por suerte, son cero».

Así lo afirma el doctor el Psicología José Carmona Santiago, quien precisamente se acaba de doctorar en la Universidad de La Laguna con una tesis sobre 'Los modelos parentales del pueblo gitano en Canarias y su impacto en el éxito escolar''.

El estudio se centró en 95 familias gitanas de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote, y también participaron 33 docentes y 16 profesionales de Servicios Sociales.

«Las familias de etnia gitana presentan unas fortalezas y potencialidades que junto con el uso de los apoyos comunitarios apropiados, garantizan una resilencia normalizadora en la que sigan preservando aquellos valores familiares que permitieron su supervivencia en tiempos difíciles», afirma Carmona.

Para el investigador, es de resaltar que la escolarización de los niños y niñas de familias gitanas en las islas «es un avance muy importante» con respecto a lo que ocurre en otras comunidades o en varios paises de Europa.

En el archipiélago, resalta, tampoco existen «viviendas de gitanos, las familias están normalizadas y es noticia porque en la peninsula iberica y en europa no. Es noticia que una persona sea normal porque en el resto llevamos (en referencia a las familias gitanas) 600 años de exclusión social y esos son los resultados de la marginalidad. Las islas rompen con el estereotipo», abunda.

Carmona recuerda que cuando llegó en los años 50 la población gitana a Canarias «disfruta de unas oportunidades que en otras partes no tuvieron», lo que permitió esa «normalización».

En cuanto a la escuela en concreto, señala Carmona, «no se pueden establecer líneas causales» para saber el por qué un niño o una niña fracasa. «La realidad es múltiple. Depende de la calidad del entorno, de las competencas marentales y parentales, de las propias características del menor».

Eso sí, continúa, «lo que no puede estigmatizar es el matiz étnico. ¿Que la étnia pesa? Seguro, pero no se puede achacar la responsabilidad. No existe relación entre etnicidad y fracaso escolar».

A su juicio, y eso defiendió en su tesis, dirigida por María José Rodrigo y codirigida por María Luisa Máiquez y Marta García, hay que «triangular» varios factores. «Triangulando esas dimensiones: familias, escuela, ambientes y caracteristicas del menor» se puede llegar a entender.

En las islas hay una población gitana de unas 9.000 personas. Las familias que participaron en el estudio son de Ingenio, San Bartolomé, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, la Laguna, Granadilla, Arona y Arrecife. «La muestra es muy representativa», asegura Carmona.

Una de las conclusiones a las que llegó en la investigación es que « el nivel de competencias sociales del alumnado gitano es bueno y equiparable al resto del alumnado y está asociado a no tener comportamientos inadecuados en la escuela». Además, entre este estudiantado, quien cuenta con «apoyo familiar necesario para realizar las tareas educativas y que asisten a clase con normalidad su rendimiento escolar es alcanza un valor medio comparable a la del resto de alumnado de su clase».

Sin prejuicios hacia el sistema educativo

Las familias de etnia gitana de Canarias han superado los prejuicios hacia el sistema educativo, tienen una percepción positiva de la formación académica de sus hijos e hijas y no perciben ningún tipo de discriminación en la escuela con lo que están en buena disposición para avanzar hacia el éxito escolar de sus hijos e hijas», asegura José Carmona.

El investigador lamenta que el fracaso escolar, «un tema tan importante» haya sido analizado por disciplinas como la Historia, la Antropología y la Sociología pero no aparecen las visiones de Trabajo Social o de la Psicología. «Históricamente las Ciencias Sociales nunca han dado una respuesta a la situación de exclusión del pueblo gitano. La población gitana ha quedado al margen de las ciencias sociales».

En ese sentido pone en valor en análisis que él mismo ha realizado, que incluye casi un centenar de entrevistas cualitativas « donde buscábamos ver la coherencia entre las metas, las expectativas y las prioridades en relación con la educación reglada».

«Solo siete familias sienten 'desprecio' por la educación reglada, la inmensa mayoría de las familias gitanas sí quieren que sus hijos tengan estudios», señala Carmona. Por otro lado, tanto las figuras parentales, como el profesorado consideran que la participación de las familias en el centro educativo es mínima por lo que es necesario reforzar la colaboración familia-escuela para que el buen ambiente de inclusión creado se plasme en acciones concretas que superen esta situación», añade el investigador.