Canarias, la primera en escalar y desescalar

El virus escaló en tres saltos desde Wuhan a La Gomera, con paradas en Sanghai y en Munich, y el 4 de mayo esta isla canaria de 21.500 habitantes será uno de las cuatro, tres en Canarias y una en Baleares, en empezar a desescalar con cierta ventaja, directamente clasificadas en la fase uno.

La Gomera llegó a acumular diez casos, pero ya no queda ninguno activo, lo mismo que en El Hierro (11.000 habitantes), que no ha pasado de tres, y La Graciosa (700) donde no se han detectado contagios.

El Gobierno de Canarias en su propuesta de desconfinamiento, finalmente subsumida en la nacional, ya primaba a estas tres islas en la desescalada, y lo mismo ha hecho el Gobierno español en su plan.

Ahora, el ejecutivo canario confía en que una semana después, el 11 de mayo, las otras cinco islas puedan seguir el mismo sendero, porque, sostiene, ya cumplen todos los criterios.

La baja incidencia del Covid-19 en el archipiélago en comparación con otras regiones se puede visualizar enseguida: Canarias representa aproximadamente el 4,5% de la población española, pero sólo el 1,03% de los casos detectados y el 0,6% de los fallecimientos.

En el archipiélago se cuentan 102 contagios por 100.000 habitantes, frente a la media española de 450; la tasa de letalidad es casi la mitad (6,1% frente a 11,5%) y la mortalidad una octava parte (63 fallecidos por millón de habitantes contra 520).

En cuanto a los ancianos alojados en residencias, han fallecido 16 (el 12% del total de decesos). Se han realizado hasta ahora pruebas PCR a más de 9.500 residentes y trabajadores, de un total 12.700, con 20 casos positivos detectados.

El número de trabajadores sanitarios contagiados es el 25% de todos los casos acumulados.

En total, se han realizado 63.414 pruebas PCR y el número de contagios alcanza los 2.205, de los que 909 requirieron hospitalización y 176 ingresar en UCI, si bien más de la mitad de los diagnosticados han sido ya dados de alta.

Las condiciones sanitarias para afrontar la desescalada son favorables, según el Gobierno canario: en las islas hay 482 camas de UCI con respirador, de las que están ocupadas 53 (el 11%) y hay 160 pacientes hospitalizados por Covid-19 de un total 5.339 ingresos.