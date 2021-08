Muere por covid una joven de 28 años en el Insular tras dar a luz por cesárea

Una joven de 28 años, que dio a luz por cesárea debido a su gravedad, falleció ayer por covid en el hospital Insular, en la capital grancanaria, según confirmó la Consejería de Sanidad del Gobierno canario.

La joven llevaba doce días en la unidad de medicina intensiva donde ingresó de forma casi directa debido a su estado de salud, indicaron fuentes hospitalarias.

El 15 de agosto, tres días después de su ingreso, se le practicó una cesárea para poder ser tratada de la infección respiratoria. Su bebé se encuentra bien.

Hasta el pasado viernes, esta joven era la única de las cinco mujeres embarazadas ingresadas por covid en los hospitales canarios que estaba en la unidad de críticos. Ninguna de ellas estaba inmunizada contra la covid.

Menos del 30% de las embarazadas de Canarias ha tenido ocasión de completar su pauta vacunal. La recomendación generalizada de administrar los fármacos contra la covid es una de las últimas medidas introducidas en el plan de vacunación.

Hasta este lunes, de las 10.739 mujeres embarazadas que hay en las islas, 5.916 tenían al menos una dosis de las vacunas contra la covid puesta, 353 aún no estaban vacunadas pero sí citadas, 4.196 no están vacunadas ni citadas y 274 no desean vacunarse.

En las islas han muerto con el virus 92 personas en lo que va de agosto, que ya es el segundo mes más letal de la pandemia

La caída de los contagios iniciada en los primeros días de agosto se ha consolidado en el archipiélago, pero las muertes siguen al alza. Sanidad notificó ayer otros seis fallecimientos por covid en las islas y agosto ya acumula 92 muertes, convirtiéndose en el segundo mes más letal de la pandemia en Canarias después de enero, cuando se contabilizaron 103 víctimas mortales.

Los diagnósticos de coronavirus se redujeron durante la última semana en un 34% respecto a la anterior. Este acentuado descenso ha mejorado los indicadores epidémicos y, actualmente, solo Tenerife mantiene un parámetro en riesgo extremo. En concreto, el porcentaje de ocupación de las UCI, con el 27,5% de sus camas destinadas a pacientes covid. Esta circunstancia dificulta que la isla, declarada en alerta 4, pueda bajar un escalón en el nivel de riesgo.

Además, Canarias ya no presenta ningún parámetro en riesgo muy alto. Hasta el pasado viernes, la comunidad mantenía la incidencia a 14 días en riesgo extremo, al superar los 250 casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, ayer este indicador se situó en los 209,6 puntos.

Así, las cosas e s probable que el Gobierno canario decida mañana que Gran Canaria baje del nivel 4 de alerta por riesgo de contagio al 3, ya que ninguno de sus indicadores epidémico está en riesgo extremo. Actualmente la isla tiene cuatro parámetros en riesgo alto; las incidencias acumuladas a siete y 14 días, así como la tasa de contagios acumulados a 14 días en mayores de 65 años, además del indicador de la presión en las UCI, con el 16% de sus camas ocupadas por pacientes covid.

Fuerteventura mantiene los parámetros relativos a la transmisión del virus en nivel de riesgo alto, al igual que la ocupación en las UCI, por lo que se mantendría en nivel 3.

En cuanto a La Palma y Lanzarote, ambas islas mantienen dos de los indicadores de la incidencia del virus en nivel de riesgo medio, por lo que es probable que se mantengan en el nivel 2.

En La Gomera y El Hierro tampoco ha habido cambios significativos, por lo que con toda seguridad se mantendrán en el nivel más bajo de la escala de riesgo epidémico.

Canarias sumó este martes 222 contagios de coronarivus, lo que supone un aumento de 24 casos respecto a la víspera, pero 108 menos que el martes anterior.

El virus mostró su rostro más cruel al provocar la muerte de otras seis personas; cuatro en Tenerife y dos en Gran Canaria.

Las personas fallecidas en Tenerife son dos hombres de 95 y 65 años y dos mujeres de 84 y 69 años, mientras que las de Gran Canaria son una mujer de 94 años y un hombre de 76. Salvo los hombres de 95 y 76 años, el resto contrajo el virus en brotes familiares. Con estas muertes, ya son 916 las personas fallecidas con coronavirus en las islas desde el inicio de la pandemia.

Los hospitales canarios atendían hasta ayer a 89 personas con covid en las unidades de críticos y a otras 391 en planta.

Tenerife sumó ayer 98 contagios; Gran Canaria, 86; Lanzarote, diez; Fuerteventura, 22; La Palma, dos; El Hierro, uno y La Gomera, tres. Con estos diagnósticos, los casos acumulados en las islas subieron a 90.644, de los que 14.400 son infecciones activas.