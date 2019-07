Canarias entra en la carrera de la lucha contra la basura espacial

El ingeniero también aclara que el láser que se lanzará desde el Teide «no va a desintegrar basura espacial» ni se utilizará para variar la órbita de pequeños objetos. «Ese no es el objetivo de la ESA», asegura al tiempo que indica que en Australia sí se está desarrollando esta tecnología.

Con las órbitas de los satélites que están operativos y de la basura espacial afinadas al milímetro «se reduce mucho la incertidumbre» a la hora de mover los satélites para que no choquen con la chatarra. «El problema de la basura espacial que, aunque sabemos donde está, a veces la calidad de la órbita no es muy buena y nos somos capaces de evitar colisiones; con observaciones vía láser se mejorará y los choques se podrán evitar», especifica Bastida.

Desde este telescopio se pretende obtener la órbita precisa de satélites que están operando, pero también «observar fragmentos de cohetes, satélites que ya no funcionan, objetos minúsculos que componen la basura espacial para mejorar la resolución de sus órbitas», explica Benjamín Bastida, ingeniero de la Oficina de Basura Espacial de la ESA.

130.000 objetos

Desde el Sputnik se han puesto en órbita unos 8.950 satélites, de los que alrededor de 5.000 continúan en el espacio, pero solo 1.950 están activos, según las as últimas cifras relacionadas con los desechos espaciales de la Oficina de Basura Espacial de la ESA en Centro Europeo de Operaciones Espaciales (ESOC), en Alemania. Las redes de vigilancia espacial tienen en sus catálogos unos 22.300 objetos, pero hay más. El número de objetos de escombros de más de 10 centímetros estimado por los modelos estadísticos supera los 34.000; hay 900.000 objetos de entre uno y 10 centímetros y 128 millones de entre un milímetro y un centímetro. La mayor parte de esa basura espacial se concentra en la órbita GEO (a 36.000 kilómetros de la superficie) y en la LEO (entre los 160 y los 2.000 kilómetros), que es donde están la mayoría de satélites útiles (desde los de comunicaciones hasta los climáticos). «Desde hace 30 años se intenta controlar el problema y hay normas para ello», pero «cada vez hay mas basura», sostiene el ingeniero de la ESA Benjamín Bastida, que denuncia que «las normas no se están cumpliendo» y se corre el riesgo de llegar a un punto de no retorno.