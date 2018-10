Canarias, en plan líder

Buscando la unidad

Promoción y oportunidades

La RSE debe aumentar la eficacia de las organizaciones en la promoción de la igualdad de oportunidades y la inclusión social. La valoración de la RSE por la sociedad, su mejor forma de promoción, requiere que los ciudadanos identifiquen la misma como un elemento de cohesión social para ayudar a reducir los efectos sociales negativos.

La aplicación de los criterios y valores de la RSE, en colaboración efectiva con los grupos de interés, contribuye a incentivar y reforzar el impacto positivo. Debe, al mismo tiempo, tratar de contribuir a identificar, prevenir y eliminar los impactos negativos y crear más valor no sólo para la propia organización que los aplica, sino también para aquellos con los que lo comparte que son los principales grupos de interés involucrados en su actividad habitual.

La RSE contribuye a promover organizaciones ejemplares y transparentes, lo que redunda en un aumento de la credibilidad y de la confianza.

Sandra G. Cardona, asesoría y Deportes «Siempre me fijo en las acciones que ayudan»

«Por los trabajos que he tenido, en una constructora, después en el mundo de la asesoría, o ahora vinculada al deporte, siempre he tenido interés por contribuir a ayudar a los demás. Ahora tiene ese nombre condensado en las siglas de RSC, pero existe desde hace muchos años. Particularmente, aparte de que en nuestro quehacer como empresa nos involucramos mucho, siempre me fijo en las acciones que hacen las diferentes empresas canarias».

Alberto Báez, hostelería «Le pediría a las empresas que sigan cooperando»

«No entiendo mucho acerca de la responsabilidad social corporativa, pero yo diría que las empresas canarias suelen tener buena reputación a la hora de participar en eventos sociales, solidarios como la Operación Kilo de varios supermercados o las pruebas deportivas, donde, por ejemplo, yo participo ya que soy un aficionado a las travesías en playas. Sí. Yo diría que sí, que suelen colaborar. Y que se animen las que aún no se han decidido».

José Luis Moracho, empresario «Tenemos cultura de involucrarnos y apoyar»

«Por mi trabajo en el mundo del comercio textil y de calzado de las tres últimas décadas aquí en Canarias, creo que puedo asegurar que tenemos una cultura sólida de involucrarnos en acciones de responsabilidad social corporativa. Sabemos que nunca es suficiente para poder ayudar y mejorar la calidad de vida de la gente con la que tratamos a diario de una forma u otra. Y también quisiera apuntar la importancia de no descuidar el medio ambiente».