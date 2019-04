Campanas de boda en el Centro Comercial y de Ocio 7 Palmas

Vestidos, peluquería, maquillaje, fotografía, vídeo, recintos, iluminación, flores, globos... La planta 1 del Centro Comercial y de Ocio 7 Palmas acoge los días 26 y 27 de abril una amplia exposición con las últimas tendencias para enlaces de todo tipo, desde los más tradicionales hasta los más novedosos, en la que estarán presentes más de una treintena de expositores.

Con un amplio horario que va desde las 12.00 a las 21.00 horas del viernes y, el sábado, desde las 10.00 a las 22.00 horas, el Centro Comercial y de Ocio 7 Palmas ha preparado una propuesta inspirada en bodas originales que desprenden frescura.

La Feria de Bodas, que este año apuesta por el eslogan ‘Love is in the air’, contará con proveedores destacados como la Finca Condal, la Finca Las Buganvillas, el Hotel Rural El Mondalón y el Bed & Chic Las Palmas, Two Floral Lab, Babón +, Playsound Canarias, María Novo, 10x15 Laboratorio Fotográfico, Garcitecnia, Pirotecnia San Miguel, Party Fiesta, Airdecor Canarias, La Mandarina, Celebraciones P.G., Transformer, Mc Café, Pastelería Reyes, D’Guijuelo, Blancanary Bodas, entre otros.

Así pues, esta es una oportunidad imperdible para todas las parejas que están próximas a dar el “sí, quiero” de conocer de primera mano las últimas tendencias en el sector nupcial.