La campana que celebra el fin del tratamiento oncológico ya suena en el Hospital Vithas Las Palmas

«El trato que he recibido aquí no me lo han dado nunca en ningún otro hospital del mundo y mira que he viajado». Así se expresaba, emocionada, Laura Robledo, paciente del Hospital Vithas Las Palmas, tras tocar la campana de la felicidad del centro hospitalario ante su familia y un nutrido grupo de profesionales que han querido celebrar junto a ella el final de su tratamiento oncológico en una novedosa iniciativa dentro de la sanidad privada en Canarias.

Y Laura sabe lo que es desplazarse por el mundo. Su marido es militar del Ejército del Aire y ha vivido en multitud de lugares, cada tres años en uno. De 2017 a 2020 ese lugar fue Gran Canaria y a partir de 2020 se desplazaron a Berlín. En 2023 «decidimos que nuestras hijas y yo nos trasladáramos a Gran Canaria de nuevo, y al poco tiempo noté un bulto en el cuello y acudí a la Unidad de Otorrinolaringología del Hospital Vithas Las Palmas». A partir de ahí se inició un rápido proceso que derivó en el diagnóstico de linfoma de Hodgkin por parte del doctor Rodolfo Mataix, especialista en hematología y hemoterapia. «Se alegró mucho del diagnóstico porque era la posibilidad menos agresiva y verlo tan contento por mí, y su calidez, me reconfortó en un momento tan delicado», cuenta Laura emocionada. «Es muy importante que los hospitales estén preparados no sólo en el tratamiento de la enfermedad, en lo que han sido muy rápidos y eficaces, sino en el trato que nos dan en un momento en el que estamos tan asustados y vulnerables», continúa. Seis ciclos de quimioterapia después, con dos sesiones por ciclo, el cáncer ha remitido y el pronóstico es bueno, aunque habrá que estar muy atentos los próximos dos años y la posibilidad de recaída se hará muy improbable a partir de los cinco. Ha sido por tanto el momento de celebrar las buenas noticias después de estos meses tan complicados. Y hacerlo a lo grande, estrenando la campana con la que tanto había soñado en los peores momentos anímicos y físicos de estos meses. Para ello se reunió la familia y trabajadores del Hospital Vithas Las Palmas en torno a la campana situada en la planta baja del centro a esperar la aparición de Laura tras su última sesión de quimioterapia. Ella desconocía la sorpresa y cuando vio la campana, a sus enfermeras y a su marido, la emoción se desbordó. Tocó la campana entre lágrimas compartidas con muchos de los presentes y la esperanza se hizo tangible tras meses de incertidumbre. Los aplausos resonaron en el camino hasta la puerta del hospital de vuelta a su casa. No era para menos. Tañer esa campana ha sido una constante en la mente de Laura desde que la enfermera presente cuando le fue instalado el catéter para quimioterapia le dijo que lo superaría y tocaría la campana y que. cuando lo hiciera, tras su última sesión, ella quería estar presente. «Y cuando me lo dijo pensé: qué maravilla, cuánta empatía; y he estado todo el tratamiento pensando en ese momento, lo que no sabía que iba a llegar tan pronto ni a ser tan bonito. Ha sido un chute de positividad y motivación», ha asegurado Laura aún con lágrimas en los ojos. Y allí estuvo junto a Ana Isabel Azevedo, la enfermera del hospital de día que ha estado a su lado durante todo el tratamiento. Laura considera un honor haber inaugurado esta iniciativa y califica la experiencia de «maravillosa; no sabía que iba a ser tan bonito». Ahora se plantea iniciar proyectos en los que pueda ayudar a los demás a pasar el proceso que ella ya ha superado, como la práctica del yoga, disciplina de la que es profesora, para personas con cáncer y enfermedades crónicas. De momento la campana de los sueños da fe de su legado. Ana Isabel Azevedo, por su parte, tampoco olvidará estas primeras campanadas en el hospital. «Es una gran iniciativa que sé que ella vivió de forma muy emotiva, siempre lo tuvo en mente durante todo su tratamiento y estoy segura de que va a ser un momento muy especial para los pacientes de cara al futuro». Experiencias vithales» con la excelencia como objetivo La instalación de la campana de los sueños ha sido una de las primeras acciones que surgen de los talleres de experiencia al paciente denominado «Experiencias Vithales», celebrados por primera vez con profesionales del Hospital Vithas Las Palmas, Vithas Tenerife y Vithas Eurocanarias. Entre los pacientes que participaron en esta jornada para buscar fórmulas conjuntas de mejora en el camino asistencial que se vive desde que se pide una cita hasta que se está recuperado se encontraba Laura Robledo, quien contó su historia dando lugar a esta iniciativa. Luis Valeriano, director de Estrategia Cliente en Vithas, resaltaba que ha registrado el récord de participación de pacientes a nivel nacional desde que se creó esta iniciativa en 2019. «Vithas ha trabajado con una representación de los pacientes para crear conjuntamente un manual para relacionarnos con los usuarios de forma unificada en todos los centros, con un estilo cercano, basado en la apuesta por la excelencia», ha explicado. En el mismo sentido se ha expresado Dunia Reyes, responsable de Experiencia al Paciente del Hospital Vithas Las Palmas, considerando que «hemos apostado de forma decidida por este proyecto porque creemos firmemente que el paciente debe estar en el centro de todo y vivir la experiencia de la mejor manera posible». Sobre Vithas El grupo Vithas está integrado por 20 hospitales y 37 centros médicos y asistenciales distribuidos por 14 provincias. Los 12.600 profesionales que conforman Vithas lo han convertido en uno de los líderes de la sanidad española. Además, el grupo integra a la Fundación Vithas, Vithas Red Diagnóstica y la central de compras PlazaSalud. Vithas, respaldada por el grupo Goodgrower, fundamenta su estrategia corporativa en la calidad asistencial acreditada, la experiencia paciente, la investigación y la innovación y el compromiso social y medioambiental.