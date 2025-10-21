Cambio de hora en Canarias: ¿adelantar o atrasar el reloj para volver al horario de invierno?

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 21 de octubre 2025, 09:55 | Actualizado 10:03h. Comenta Compartir

El próximo ajuste horario en Canarias tendrá lugar en la madrugada del sábado 25 al domingo 26 de octubre, momento en el que a las 02:00 pasará a ser la 01:00. Con esta modificación, Canarias mantendrá su habitual diferencia de una hora menos respecto al horario peninsular. El nuevo horario permanecerá vigente hasta el próximo cambio oficial, previsto para la madrugada del 28 al 29 de marzo de 2026, según el calendario establecido por la Unión Europea.

El procedimiento está regulado a nivel comunitario desde hace décadas y se aplica de manera simultánea en todos los países de la Unión Europea. Las fechas y horas concretas fueron comunicadas por la Comisión Europea en 2021, fijando los últimos fines de semana de marzo y octubre como momentos oficiales para los cambios estacionales. En el caso español, el ajuste se lleva a cabo siguiendo el mismo patrón, con aplicación diferenciada entre la península y Canarias debido a su huso horario propio.

El cambio horario mantiene su vigencia a pesar de los intentos de reforma en el seno de la Unión Europea. La Comisión Europea planteó en 2018 la posibilidad de eliminar los cambios estacionales y permitir que cada Estado miembro fijara un horario único durante todo el año. La propuesta no prosperó por la falta de evaluaciones de impacto y por el riesgo de fragmentación temporal dentro del bloque. Desde entonces, la normativa europea continúa estableciendo dos modificaciones anuales coordinadas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció recientemente la intención de reabrir el debate en el Consejo de la Unión y en la Eurocámara para reformar el sistema a partir de 2026. España, según explicó, defenderá una revisión del modelo al considerar que el ahorro energético que se le atribuía ha perdido relevancia y que podría existir un impacto negativo en la salud y en la organización social de la ciudadanía.

El origen de los cambios de hora en España se remonta a 1918, aunque su aplicación fue intermitente durante las décadas siguientes. En 1940, el Gobierno de entonces decidió alinear el horario español con el de la Europa Central, decisión que se mantiene vigente en la península. En Canarias, sin embargo, se mantuvo un huso diferenciado, coincidente con el de Londres, que se conserva hasta la actualidad. El horario de verano fue reinstaurado en los años setenta, tras la crisis del petróleo.

En los últimos años, distintos organismos han señalado la falta de datos actualizados sobre la efectividad de estos cambios. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) confirmó que no dispone de estudios recientes que acrediten un ahorro significativo. El último informe nacional sobre la materia data de 2015, y en él no se evaluaban las condiciones actuales de consumo ni los nuevos hábitos energéticos derivados de la digitalización y el teletrabajo.

A nivel europeo, el estudio más reciente fue elaborado en 2018 por la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo. Este documento indicaba que los posibles ahorros derivados del cambio de hora son marginales y dependen de factores externos como la climatología o el comportamiento de los usuarios. Además, apuntaba que mientras podría observarse una ligera reducción en el uso de iluminación, el consumo en calefacción podría aumentar.