Calvo amaga con un nuevo estado de alarma ante los rebrotes y Montero le desmiente

El rebrote en Fuerteventura, entre los que más seguimiento requieren

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, no se anduvo hoy con rodeos y fue clara: «Si llegara el momento de que tengamos una situación grave, el Gobierno puede decretar perfectamente la alarma en una parte del territorio, sino en todo». «Ojalá no lo tengamos que hacer, pero seremos contundentes para proteger la salud. Llegado el momento, el Gobierno volverá a dar señales de responsabilidad», aseguró Calvo en una entrevista en Antena 3, que provocó una polvareda ante la simple mención de volver al confinamiento aunque fuera de manera parcial.

La firmeza de Calvo ante los cada vez más preocupantes nuevos focos, sin embargo, fue puesta en cuestión solo horas después por la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, desde Moncloa. «El Gobierno no está estudiando ni en el medio ni en el corto plazo decretar el estado de alarma. No hay nada que temer en este momento. No tenemos en mente su aprobación», dijo de manera tajante la portavoz, quién remarcó que la «la pandemia está controlada» y que «existen los instrumentos» en manos de las comunidades para acotar los brotes sin tener que recurrir al estado de alarma y a la restricción de la libre circulación.

“Quiero ser extraordinariamente clara. A corto o medio plazo no hay nada que haga vislumbrar que haya que reducir la movilidad de los ciudadanos”, tranquilizó Montero.

«Si la situación sanitaria cambiara de forma drástica, el Gobierno activaría todos los instrumentos normativos, pero esa circunstancia no existe de momento», insistió solo cuatro horas después de que la número 2 del Ejecutivo abriera la puerta a un nuevo confinamiento.