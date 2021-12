Las 180 cabras de Melquisedec

Hay una recta entre Tazacorte y Los Llanos que parece la frontera del bien y del mal. Te bajas del coche y ves un volcán que escupe fuego; vuelves la cabeza hacia el mar y se te escapa un suspiro resignado, porque el sol se esconde en el barranco de Las Angustias y la luna crece a cada rato, como si quisiera iluminar ese espectáculo de la destrucción que asola el valle. La cosa va para tres meses de erupción y ahí siguen las 180 cabras de Melqui, felices e invencibles en el rumiar de sus pensamientos, a la sombra de un volcán que tiene en vilo a los palmeros.

Melqui, como le conocen del acueducto de Argual para arriba, es Melquisedec Pérez Hernández, un granjero de 30 años que sueña lo mismo desde hace una década: vivir de sus animales. Porque empezó con dos baifos y ahora tiene 180 cabras a punto de parir. Porque se lo juega todo a doble o nada con esta recría, quizá los meses más importantes de su vida, pues del éxito de esos partos depende la leche que vende a las queserías y, por extensión, todo su futuro como ganadero.

Así, sin más ayuda que la de su madre y una pequeña cantidad del Cabildo que no llega ni para cubrir el pienso, afronta el cabrero estos meses decisivos de la recría, con la incertidumbre añadida de un volcán que no cesa y que ha alterado por completo la rutina de los ganaderos a este lado de La Palma. Hay, según datos oficiales, 18 desplazados, algunos incluso desde el principio de la erupción, como Julio Armas, que perdió la quesería Tajogaite, situada en Las Manchas, muy cerca del epicentro del volcán. Ahora procesa la lecha y hace los quesos en la central láctea de El Paso, que fue cedida por el Cabildo para que los ganaderos evacuados pudieran seguir con su actividad. Ese acuerdo ha evitado la ruina de los proveedores, la mayoría constituidos en pequeñas familias como la de Melquisadec.

La abuela, Gladis, tiene reputación en Argual por el geito de sus manos al elaborar esos quesos artesanos

El reto este invierno es que La Palma disponga de leche suficiente para hacer sus fabulosos quesos ahumados, con denominación de origen incluida, un bien que escasea en los mercados por la propia recría de las cabras -no producen leche porque están preñadas- y por los estragos causados por el volcán a un sector que arrastra lo suyo, con importantes subidas en costes básicos de producción como la electricidad y los forrajes o los piensos para alimentar a los animales. Esa falta de quesos es real, no hay alarmismo en la queja de los ganaderos, porque ahora es necesario encargarlos con semanas de antelación y las queserías más al este de La Palma, en Las Breñas, no dan avío para suministrar a los comercios y las familias del Valle de Aridane.

Ese mundo rural de quesos artesanales lo conoce bien Melquisedec, que desde chico vive enredado en la finca de su abuelo Aurelio Hernández Jorge y de su abuela Sara Gladis Sánchez Castro. El cultivo que allí manda, como es habitual en La Palma, es el plátano, pero entre celemín y celemín tienen gallinas, cerdos y cabras. Melqui es el nieto pequeño y, con el apoyo de su madre, Ana Hernández Sánchez, se ha lanzado a reformar las instalaciones para dedicarse de manera profesional a la ganadería. «Es la primera vez que voy a tener un parto de 80 cabras y estoy preocupado porque el volcán estresa a los animales», revela el joven.

Esos efectos negativos del volcán se han materializado en una menor producción de leche y, si se cumple el peor de los pronósticos, en posibles malformaciones o de muertes por enfermedad. En campañas anteriores, sin terremotos ni gases ni lava de por medio, se produjeron pérdidas importantes en la cabra palmera, más pequeña y atravesada que la majorera, pero con una mejor calidad en la producción de leche. La dieta de los animales y la calidad de los piensos, que cada vez están más caros, parecen la causa del aumento de muertes en los partos. De ahí la preocupación que existe con el estrés sobrevenido de la erupción volcánica.

Pero nada de eso va a ocurrir porque Melquisadec está preparado para la ocasión. Es de esos chicos 'trancados' que hablan poco, de esos hombres nuevos que destetan al chivo a tiempo o se cargan al hombro piñas con 70 kilos de plátanos recién cortadas, lo mismo da una cosa que otra si hay que meterse en faena, porque así transcurre la vida de esta familia de Argual, ese barrio de Los Llanos que está al borde del barranco de Las Angustias, antes de comenzar el descenso al puerto de Tazacorte.

Lo del destete no es bobería. «Si el baifo prueba la leche de la madre, no hay nada que hacer porque querrá estar toda el día mamando», explica Ana, la madre de Melqui. Por eso hay que separarlo al cuarto día como máximo, cuando se acaba el calostro, esa primera secreción que aporta al recién nacido energía, inmunoglobulinas, proteínas y anticuerpos para su supervivencia. Después hay que alimentarlas a biberón, separarlas de la madre y ponerlas a producir leche desde que estén preparadas, porque de ese líquido depende ahora la inversión realizada.

Melqui, sin ayudas públicas hasta el momento, ha reformado el viejo establo para obtener el registro sanitario que le permite vender la leche con las debidas garantías y controles administrativos. Su principal comprador es Julio, el ganadero de Tajogaite que perdió toda su industria por culpa del volcán. Le suministra entre 100 y 200 litros, cobra los días 16 de cada mes y el litro se lo paga 80 céntimos, un acuerdo con el que el joven ganadero está conforme y agradecido. Pero eso es cuando hay leche, cuando las cabras están en producción, no como ahora, que están a punto de parir y con la ceniza de un volcán que lo inunda todo.

Debido a esa ceniza tuvieron que techar de urgencia el establo, para que los animales estuvieran más protegidos y menos expuestos a los gases y las partículas que emite el volcán. Esa actuación de urgencia es la que ha retrasado todo el papeleo burocrático para percibir esa primera ayuda, tan necesaria cuando se empieza y no se tienen ahorros, porque es necesario cubrir gastos en estos meses de invierno en los que las cabras carecen de leche y, por tanto, no hay producción ni ingresos.

Pero la ambición del muchacho no se queda ahí. «Tiene la mano de la abuela para hacer los quesos», apunta Ana, que mira a su hijo de reojo y le hace señas para que muestre sus habilidades en el cuajo de la leche. La alusión pilla desprevenido a Melqui, que está en el establo rodeado por Marisol, Peki, Nati, Inocencia y Nieves, porque en esa granja familiar todo tiene su nombre, hasta los bubangos cubanos que crecen gigantes en los márgenes de las plataneras. Así que sale raudo del establo, sin quitarle ojo al macho majorero que lo mira y lo vuelve a mirar con ganas de toparle; entra en la despena y saca un queso perfecto en su forma, muy apetitoso a la vista de su textura y de su color.

La abuela, Gladis, tiene reputación en Argual por el geito de sus manos al elaborar esos quesos artesanos, aunque su hija Ana explica que no es tanto la habilidad, que también, sino el 'calor' de esas manos a la hora de tocar y de amasar, un calor que es necesario para apartar el cuajo y darle forma sin que la leche se corte. Por eso Melqui ha comenzado también a elaborar quesos en Mediodécimo, que es donde está la finca familiar.

La idea es montar una miniquesería artesanal con la experiencia de la abuela, ampliando así el negocio de la venta de leche y de los cabritos. Por el momento, Melqui va practicando aquí y allá, al tiempo que Manuel, el albañil, se esfuerza en terminar a tiempo la obra y cumplir con las exigencias de los técnicos para obtener los permisos. Para ello han transformado un viejo estanque en una sala polivalente que servirá para elaborar los quesos. «Lo de este chico tiene mucho mérito. Ha sacado esto adelante solo, con la madre y la abuela, sin nadie más. Me pregunto dónde están las ayudas para los jóvenes que quieren trabajar», reflexiona, entre buche y buche de café, el albañil.

Ese dinero, si llega, habrá que invertirlo en ordeñadoras, porque hasta la fecha, las manos de Melqui y las de Ana son las que ordeñan esas cabras, las mismas manos que deberán arrancar las plataneras afectadas por la ceniza para volver a plantarlas. La mayoría de las piñas han echado racimos enclenques, que no han desarrollado los plátanos como es debido, incluso ha habido que practicar cesáreas de urgencia. Pero nada de eso ha servido para salvar la cosecha. La abuela, en cambio, sigue con la guataca y sus bubangos cubanos, más dulces que la calabaza, como La Palma.