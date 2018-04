Patricia Ramírez: «El estilo de vida canario es de lo más saludable»

Muchos la conocen por su trabajo en clubes del pedigrí del Real Betis o el Mallorca, aunque posiblemente su popularidad se ha acrecentado en todo el país con los diversos talleres en los que aborda cuestiones sobre la salud, la ansiedad o incluso estilos de vida y organización. Todo un alegato vital en el cual aborda incluso los detalles más ínfimos que muchas veces dejamos pasar pero que en ocasiones, son los más importantes.

Su última publicación, «Si salieras a vivir», supone todo un manual de hábitos para disfrutar de una vida plena. Ramírez rehúye el término auto-ayuda, una palabra «manida y cuyo significado se ha desvirtuado». En él encontraremos herramientas, dinámicas y ejercicios prácticos para degustar cada instante y cada momento en su plenitud.

Por supuesto, llegar a Canarias siempre le supone «un momento especial. Aquí me críe y viví hasta los 18 años. Estudié en el colegio alemán de Almatriche y aspectos como salir a correr temprano por Las Canteras, como he hecho hoy, suponen todo un lujo y un placer. Siempre he defendido el estilo de vida de Canarias allí por dónde voy, ya que es todo una protección y una garantía para la salud mental».

Pero, sin duda, la organización en mayúsculas es el axioma que mejor se ajusta a su forma de ser: «El objetivo es aprovechar al máximo el tiempo. Organizar tu tiempo. Si está todo organizado restas preocupaciones y alejas la ansiedad. No te quita espontaneidad, sino más bien te permite hacer más cosas. Incluso organizar tu ocio, o cuestiones tan básicas como ir a cortarte el pelo. Todo eso posibilita optimizar nuestro día a día. El próposito del libro también se centra en entrenar la actitud para afrontar los cambios y, en definitiva, disfrutar de la vida.

«Desde la parte psicológica, el que te permita estar a gusto y optimizar el tiempo, el que se ajuste a sus necesidades.

«Extremadamente puntual. No me importa que la gente llegue tarde, pero en mi caso, ni queriendo llego tarde. Hay que organizarse incluso los desplazamientos, el tiempo de ocio. Uno no pierde espontaneidad, incluso te permite disfrutar mejor de tu tiempo y de tus actividades.