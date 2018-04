Nuevo calendario vacunal del adulto

«Debemos quitarnos el chip de que las vacunas solo son para niños»

En cuanto a las coberturas que debería contemplar, este experto ha citado, además de la vacuna de la gripe, la del neumococo, tétanos y difteria para los que no fueron vacunados de niños y una dosis de recuerdo para los que sí la recibieron; tosferina en embarazadas, triple vírica y varicela, y hepatitis, a población de riesgo, entre otras. En la rueda de prensa se presentó la campaña Las vacunas cuentan para toda la familia, promovida por 35 sociedades científicas e instituciones sanitarias, con el apoyo de la compañía farmacéutica MSD, que quiere incidir en los beneficios de estos medicamentos para todos los miembros de la familia, incluidas las mascotas.

García Rojas consideró que «debemos quitarnos el chip de que las vacunas son solo cosas de niños» y abogó por la necesidad de reforzar la idea de que hay que vacunar frente a enfermedades transmisibles «que no vemos», pero sobre las que «nunca se debe bajar la guardia». «Nosotros nos olvidamos de ellas, pero ellas no se olvidan de nosotros», advirtió.

No obstante, pidió no criminalizar sino convencerles mediante pedagogía a los «anti-vacunas», a los que prefiere referirse como «personas reticentes a la vacunación», entre los que incluye a los padres que se niegan a vacunar a sus hijos por miedo a los efectos secundarios pero también a los que lo rechazan de plano «por motivos ideológicos». A los primeros les ha dicho que «el peor efecto secundario que tiene una vacuna es no ponerla», mientras que al otro grupo, «al que es difícil convencer, les diría que lo único auténticamente progre es la ciencia».