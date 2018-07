«No debe moverse a un accidentado si no es vital»

— ¿Cómo debe actuarse ante un accidente vial?

— Existen unas normas básicas de actuación a seguir si se presencia o se encuentra un accidente sin que aún esté organizada la ayuda o no haya nadie en el lugar pautadas por la Dirección General de Tráfico. Conocida por PAS, siglas correspondientes a las palabras proteger, avisar y socorrer; determinan que en primera instancia hay que parar con seguridad para no provocar otro siniestro y, con el mismo objetivo, señalizar la zona. Con cuidado para no sufrir un atropello hay que acercarse al vehículo accidentado y comprobar su situación y la de sus pasajeros. Es el momento de llamar a Emergencias para alertar del siniestro, informar de lo observado y esperar a los servicios de Urgencias ya que manipular a un accidentado por alguien sin conocimientos puede conllevar un agravamiento de las lesiones.

— ¿Y si las heridas sugieren la necesidad de una actuación inmediata?

— Hay que considerar inicialmente la existencia de pulso, respiración, consciencia y hemorragias. Si se observan lesiones graves que indican la necesidad de tomar medidas urgentes lo vital es asegurar la apertura de la vía aérea para que pueda respirar con la maniobra frente-mentón. Si es necesario, practicar la resucitación cardiopulmonar básica. Ante una hemorragia debe taponarse con presión directa y si no es absolutamente imprescindible no debe moverse al herido. En caso necesario se desplazará manteniendo el eje cabeza-cuello-tronco, es decir, moviendo el cuerpo en bloque.

— Una vez en el centro hospitalario, ¿cuál es el protocolo de actuación?

— Una vez realizada la atención inicial en el servicio de Urgencias se inicia el tratamiento preciso, incluidas las intervenciones quirúrgicas o, si las lesiones son leves se procede a dar el alta hospitalaria y cita para en el centro para seguimiento en Consultas Externas por el equipo de Tráfico, ya que la rapidez es importante ante esos casos. En esta cita se prescribe ya la rehabilitación necesaria que puede realizar en el mismo hospital y comenzamos un seguimiento del caso, contando además con el equipo de especialistas de otras áreas de Hospital Perpetuo Socorro como neurocirujanos o cirujanos plásticos, con los que formamos un equipo multidisciplinar para prestar la mejor atención posible a nuestros pacientes.

— ¿Qué partes del cuerpo suelen resultar más afectadas?

— Latigazos cervicales en casos de colisiones por alcance son las más frecuentes y fracturas de toda índole, especialmente de muñeca o en cadena del fémur y la tibia. Los traumatismos más graves suelen ser por atropellos de peatones o accidentes de motoristas que suelen presentar fracturas importantes que requieren de ingreso y tratamiento quirúrgico urgente, y en los casos más dramáticos pueden causar la muerte. Por eso es preciso extremar aún más la precaución en estos casos de riesgo, y en los motoristas nunca desplazarse sin casco y en situación de siniestro, quienes lo asistan no deben quitárselo.