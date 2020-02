La leche, entera incluso a dieta

La evidencia científica otorga al producto más blanco de la naturaleza una enorme capacidad de protección frente a las enfermedades más mortíferas, las cardiovasculares, y también frente a la diabetes, y varios tipos de cáncer, en especial el de colon. Incluso hay estudios, no uno ni dos, que la citan como un potente regulador del colesterol en la sangre. Los críticos consideran que su consumo mantenido a lo largo de la vida resulta antinatural y que todas sus ventajas nutricionales pueden obtenerse a través de otros productos. ¿Es eso cierto? La realidad es que no hay alimento como éste que genere tanta unanimidad a su favor en la comunidad científica internacional. Hay países, y es verdad, que se han visto obligados a regular su control, pero no hay pirámide alimentaria que la situe fuera de la base de la figura, entre los comestibles básicos para una vida saludable. ¿Quiere saber por qué? Siga adelante.

Ascensión Marcos ha dedicado su carrera a la investigación de la nutrición en el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), donde dirige el grupo de Inmunonutrición. Es, además, presidenta de la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética (FESNAD) y no tiene ninguna duda del «enorme valor nutricional» de la leche, «por supuesto entera, se mire por donde se mire». Según defiende, la sociedad española, a diferencia de la americana, donde la epidemia de obesidad ha obligado a una regulación por ley de los productos lácteos, sufre en la actualidad un déficit de calcio «muy importante», que resulta especialmente preocupante entre los niños pequeños, los adolescentes, las mujeres embarazadas y la población de mayor edad, que es el grueso de la sociedad española, cada vez más envejecida.

«Si hay un alimento que aporta calcio es la leche. Otros como las verduras, incluso el pescado y los crustáceos, también nos la garantizan, pero en cantidades muy reducidas», insuficientes para las necesidades nutricionales del ser humano, según advierte la especialista. El otro gran valor de la leche es su grasa, que no sólo es de una cantidad insignificante, sino que se trata de un tipo de grasa fundamental para el organismo, porque facilita la absorción de minerales y vitaminas.

Lo que opinan los críticos

Las razones de los críticos se basan fundamentalmente en dos criterios. El principal sostiene que las muchas propiedades que se atribuyen a la leche pueden obtenerse de otros alimentos. La falta de calcio puede suplirse mediante el consumo de frutos secos, especialmente las almendras y el sésamo, y también de verduras. Las crucíferas como el brócoli, las coles y la coliflor, son ricas en este mineral; y también otras, como las acelgas y las espinacas. El queso también constituye para los críticos una buena fuente de calcio.

La segunda razón que aportan tiene que ver con la intolerancia a la lactosa, una complicación que afecta al 75% de la población mundial, aunque apenas el 15% de la sociedad europea; A ella se suma, según esta corriente de opinión, una realidad histórica: El ser humano, sostienen, es el único animal que consume leche a lo largo de toda su vida.