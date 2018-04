Hemofílicos, más financiación

La Hemofilia (Fedhemo) reclama al Ministerio de Sanidad que financie los fármacos más innovadores para las personas que padecen el tipo menos frecuente de la enfermedad, el denominado B, para que puedan beneficiarse de una «mejor calidad de vida». Lo reivindica el presidente de Fedhemo, Daniel-Aníbal García, en el Día Mundial de la Hemofilia, en un acto en el que varios expertos y pacientes han dado visibilidad a esta enfermedad que padecen en torno a 3.000 varones en España, ya que es transmitida por las mujeres pero son ellos los que desarrollan los síntomas. Esto se explica porque, según expone el jefe de servicio de Hematología del Hospital de La Paz de Madrid, Víctor Jiménez, la patología está ligada al cromosoma X, es decir al sexo, que es el que contiene el gen culpable de la hemofilia, con lo que las mujeres son las portadoras pero los hombres son los que la padecen. Sí es posible que la desarrollen las mujeres, pero son casos «extremadamente raros» y que no superan la veintena en España, afirma Jiménez. La enfermedad es congénita, «no deja de ser poco frecuente» y aparece por la ausencia de unas proteínas que están en la sangre, llamadas «factores de la coagulación»; al faltar este factor, las hemorragias no se pueden detener, ya que no se produce una correcta coagulación, abunda Jiménez, quien ha añadido que hay determinados grados. Así, la hemofilia A es la más común, y su prevalencia, según Fedhemo, es de un varón por cada 5.000 nacidos, y la B, que es la menos frecuente, alcanza a un varón por cada 30.000 nacidos. El tratamiento de la patología ha avanzado en los últimos años y en la actualidad consiste en concentrados para reponer la deficiencia de la proteína: «El fundamental es la profilaxis. Administrar de forma regular los tratamientos para aumentar los niveles en sangre de las proteínas que faltan», señala.