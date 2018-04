Doble riesgo de morir, embarazo y anemia

Las mujeres embarazadas con anemia tienen el doble de riesgo de morir durante el embarazo o en la semana posterior al parto que las mujeres que no tienen anemia, según una investigación internacional. En el estudio, dirigido por la Universidad Queen Mary de Londres han participado los investigadores Javier Zamora y Borja Manuel Fernández, de la Unidad de Bioestadística Clínica del hospital Ramón y Cajal y del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública. La investigación, publicada en la revista The Lancet Global Health, analiza el riesgo de mortalidad materna en mujeres embarazadas asociado a la anemia grave, informó Efe. Incluye datos de 312.281 mujeres embarazadas en veintinueve países de América Latina, África, Pacífico Occidental, Mediterráneo Oriental y Sudeste Asiático. Los resultados sugieren que «la prevención y el tratamiento de la anemia materna deben seguir siendo una prioridad mundial en salud pública y en investigación». Zamora y Fernández señalan que «la anemia en el embarazo es uno de los problemas médicos más comunes que padecen las mujeres independientemente del nivel de renta de los países». El estudio ha demostrado que «si una mujer tiene anemia en algún momento de su embarazo o en los siete días posteriores al parto tiene un mayor riesgo de morir, lo que denota que el tratamiento urgente es muy importante», según los investigadores. La anemia, que se caracteriza por la falta de glóbulos rojos sanos, es fácilmente tratable, aunque los métodos existentes hasta la fecha no han sido capaces de afrontar la cuestión, detallan. Para Zamora y Fernández, el abordaje del problema debería ser multidisciplinar, e involucrar a profesionales de la salud y a agentes encargados de tomar decisiones, centrando su atención en la prevención de la anemia y no en el tratamiento exclusivo con suplementos de hierro.