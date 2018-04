Diabetes, desigualdad en tratamientos

La Federación de Asociaciones de Diabetes reclama ante el Ministerio de Sanidad mayor tecnología e investigación en esta patología y que los nuevos tratamientos lleguen a todos los enfermos independientemente de la comunidad en la que viven. Su presidenta en Madrid, Ana Belén Torrijos, reclama mejoras en la tecnología y los tratamientos que reciben y que «son del siglo pasado cuando hay nuevos tratamientos». «Hay comunidades que apuestan por ellos y otras que no, y no podemos tener ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda», denuncia. Torrijos señala que la diabetes es una enfermedad crónica que afecta a un 15% de la población, y denuncia que se ha normalizado tanto en la sociedad que «se piensa que no tenemos ningún tipo de necesidad», cuando en realidad «hay muchas». Entre ellas, cita la discriminación en el ámbito laboral, ya que hay numerosas oposiciones a cuerpos del Estado a las que no pueden acceder por tener una enfermedad crónica, los problemas de los niños en las escuelas o la merma en la calidad de vida. Subraya que la salud está por encima de cualquier presupuesto y que existen ya sistemas de monitorización continua del nivel de glucemia en sangre y de dosificación continua a través de bombas de insulina por las que algunas comunidades apuestas y otras no. «Hay una gran disparidad según el lugar en el que vivas», lamenta tras denunciar que en las comunidades gobernadas por el partido del Gobierno «no se está apostando o los están haciendo muy poco». Indica que algunas regiones han incorporado nuevos tratamientos como los sistemas de monitorización, pero solo para un 2% de los afectados, que son los niños y adolescentes. «Puro populismo, ¿qué pasa para el resto de personas con diabetes?, se pregunta. La diabetes ocasiona 25.000 muertes anuales y afecta a 6 millones de personas en España.