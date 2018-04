¿Cuidar o acompañar?

«Hay que respetar la autonomía del paciente, aunque no pueda decidir por sí mismo»

El cambio demográfico marcado por el envejecimiento que han vivido las sociedades en los últimos años supone un nuevo reto. «La mayor esperanza de vida no es una amenaza, es una conquista muy beneficiosa, aunque envejecer no es tarea fácil» señala Ana Urrutia, presidenta de la Fundación Cuidados Dignos y autora del libro Cuidar. Una revolución en el cuidado de las personas .

«España está en el puesto cuatro del mundo con una esperanza de vida de 83 años»

Mientras en el Reino Unido o Alemania el uso de sujeciones no supera el 5%, en España, aunque no hay datos oficiales, se calcula que está entorno al 40%.

En la actitud de los profesionales

«Que podamos hoy vivir más años no es una amenaza, es una conquista»

El caso de María era diferente. Su agresividad hizo que su marido, al no poder controlar su conducta, la llevara a un centro. Cada vez que se le acercaba un cuidador, esta le propinaba un puñetazo o una patada, lo que hacía que viviera atada. Sin embargo, un equipo con disposición para aprender y grandes dosis de humildad logró cambiar su actitud partiendo del estudio de su personalidad y su vida anterior, y retirando progresivamente sus sujeciones. No obstante, los acontecimientos hicieron que María tuviera que ser trasladada a otro centro donde no recibió la misma paciencia, y volvió a las sujeciones. Urrutia usa este ejemplo para defender que la clave del éxito reside en la actitud de los trabajadores, no en las características técnicas.