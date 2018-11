Busca «novia joven» a cambio de la herencia

Varias solicitudes en 24 horas

El anuncio contratado en Regió rezaba así: «Señor mayor desea amistad con señorita hasta 37 años, no fumadora, buena presencia, sensible, amante naturaleza. Dejo herencia». Una declaración de intenciones sin eufemismos y mensaje directo. Alberto, como se llama el protagonista, no se andaba con rodeos y, a tenor de su edad, no tenía tiempo que perder... Busca a una muchacha con quien pasar sus últimos años y, a cambio, sabedor de que quizás no es la propuesta más atractiva para una joven, le promete su herencia.