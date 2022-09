Se busca al 'dueño' de una pierna amputada Un anuncio del Servicio Vasco de Salud avisa a un paciente de que, si no gestiona la retirada del miembro almacenado en un hospital, se le multará

El Boletín Oficial del País Vasco no suele ser la lectura más apropiada para espolear la curiosidad, pero en el publicado el pasado 29 de agosto se escondía un texto insólito, que ha logrado dibujar interrogantes de desconcierto sobre las cabezas de medio país. Casi al final del todo, después de las múltiples resoluciones sobre las oposiciones a personal estatutario de Sanidad, aparecía un anuncio oficial que podría tener algo de breve cuento literario, si no fuese porque está ligado a la dramática realidad de una amputación realizada en el Hospital del Bidasoa, en la localidad guipuzcoana de Hondarribia. Si lo reducimos a su esencia de manera un poco brutal, diremos que Osakidetza, el Servicio Vasco de Salud, ha recurrido a este medio para pedirle al 'dueño' de la pierna que se la lleve de una vez.

La notificación, firmada el 21 de julio, se publicó un mes más tarde. En ella se requiere al paciente para que proceda «a la retirada y gestión adecuada, a través de una empresa funeraria, de los restos humanos que se encuentran depositados en el Hospital del Bidasoa». Según argumenta el texto, antes de dar este paso se ha intentado comunicar el aviso de manera personal, pero esos esfuerzos han resultado infructuosos.

A partir del momento en que el anuncio se publique en el Boletín Oficial del Estado, «el interesado» dispondrá de diez días hábiles para «proceder a la retirada y gestión adecuada» de los restos que quedaron depositados en el hospital. En caso de que el paciente o su familia hagan oídos sordos y no se hagan cargo del miembro amputado, se abrirá un expediente sancionador y se emprenderá la «ejecución forzosa y a su costa» del tratamiento de los restos.

La publicación de este aviso oficial ha suscitado una sorpresa generalizada, hasta el punto de propagarse de manera viral por las redes sociales: pocas veces un anuncio del BOPV habrá alcanzado tanta difusión. Pero los profanos en la materia no son los únicos a los que les ha resultado chocante: «Amputaciones se realizan constantemente y, por supuesto, los miembros hay que incinerarlos o inhumarlos, pero esta manera de proceder no la habíamos escuchado nunca», admite la empleada de una funeraria. En el Departamento de Sanidad se atienen al protocolo: «Es un proceso regulado y lo ocurrido no suele ser habitual -explican-. La normativa actual determina que, cuando a una persona le amputan un miembro grande, como un brazo o una pierna, la familia es la responsable de su retirada a través de una funeraria. En este caso, hay una familia en esa circunstancia y se ha negado a hacerlo».

Según detalla una portavoz de Salud del Gobierno vasco, una vez llegados a esta situación tan poco común, el siguiente paso era publicar el correspondiente requerimiento: «Es necesario para exigirle su retirada. En caso de que no lo haga, se le impondrá una multa. No suele ser algo habitual, pero, cuando se da esta circunstancia, se debe actuar según la norma».