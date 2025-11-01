Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gilson es conocido por liderar el ministerio Som do Monte, que busca difundir mensajes religiosos a través de la música. R. C.

En Brasil se reza a las cuatro de la mañana

Influencers religiosos ·

Dos millones de personas siguen en directo las oraciones de Frei Gilson, un fraile católico con más de once millones de seguidores en instagram

Alin Blanco

Sábado, 1 de noviembre 2025, 17:53

Comenta

Un imperio religioso se alza en las redes sociales brasileñas con un fraile católico a la cabeza. Gilson da Silva Pupo, más conocido como Frei ... Gilson, acumula 11 millones de seguidores en Instagram y 8,5 en Youtube, y sus publicaciones más populares son justamente las que mayor sacrificio requieren. Cada día a las cuatro de la mañana este religioso de 38 años retransmite en directo una hora de rezos y oraciones que más de dos millones de brasileños siguen fervientemente.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Caso Kárate: el pederasta Torres Baena vuelve a vivir dentro de la prisión
  2. 2 Sin techo pero con esperanza: la historia de Reyes en las calles de El Sebadal
  3. 3 Un vertido «de apariencia química» mata al 40% de la producción de lubinas de las granjas de Melenara
  4. 4 La noche de Halloween estrella huevos en seis guaguas y dos taxis
  5. 5 Operación Íncubo: Yino admitió como algo normal tener sexo con niñas «de entre 12 y 17 años», pero «siempre les preguntaba si eran vírgenes»
  6. 6 Un móvil y un pasaporte con sangre, junto al cadáver encontrado en la Avenida Marítima
  7. 7 Libertad provisional para el médico detenido en Telde por abusar sexualmente de dos pacientes en su consulta
  8. 8

    La ONU da un giro histórico y respalda el plan marroquí para una autonomía en el Sáhara
  9. 9 La Aemet cierra el grifo de las lluvias en Canarias y lanza una advertencia para el inicio de la semana
  10. 10 Canarias no remonta: un año más sigue siendo la comunidad con peor calidad de vida

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 En Brasil se reza a las cuatro de la mañana

En Brasil se reza a las cuatro de la mañana