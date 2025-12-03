Olga Nolasco inaugura un nuevo centro de estética avanzada: belleza natural y cuidado antiaging en Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:29 | Actualizado 14:50h. Compartir

Tras años de trayectoria consolidada en el ámbito de la estética avanzada, Olga Nolasco Estética Avanzada celebró la inauguración de su nuevo centro en Las Palmas de Gran Canaria, un espacio renovado y ampliado que eleva su propuesta de belleza natural y cuidado antiaging a un nivel superior. Con instalaciones más modernas, zonas especializadas y un concepto arquitectónico que combina elegancia y bienestar, este nuevo enclave se presenta como un lugar único en la ciudad.

El evento reunió a numerosas personalidades y referentes de la sociedad canaria, quienes quisieron acompañar a Olga Nolasco en la apertura de este espacio que simboliza una nueva etapa de crecimiento. Empresarias, figuras públicas, creadoras de contenido, profesionales sanitarios y representantes del ámbito cultural y social acudieron para mostrar su apoyo al proyecto, generando un ambiente lleno de entusiasmo y reconocimiento.

Olga Nolasco con diversas personalidades de la sociedad canaria. C7

Imágenes del evento que reunió a numerosas personalidades de la sociedad canaria.

Un paso adelante en estética avanzada y envejecimiento saludable

El nuevo centro mantiene la esencia que ha caracterizado a la firma desde sus inicios: combatir el envejecimiento desde un enfoque no invasivo, consciente y respetuoso con la piel. La ampliación de las instalaciones permite incorporar nuevas metodologías, mayor aparatología avanzada y cabinas especializadas, sin renunciar a los rituales tradicionales que han marcado la identidad del espacio.

«Este nuevo centro es la evolución natural de todo lo que hemos construido. Queríamos ofrecer a nuestras clientas un lugar excepcional, donde tecnología, tradición y bienestar se encuentren en armonía, siempre con la mirada puesta en potenciar la belleza natural», explica Olga Nolasco.

Un espacio diseñado para el bienestar

Con un interiorismo cuidado al detalle, el centro ofrece una experiencia sensorial y elegante, en la que cada visita se convierte en un momento de desconexión y renovación. Espacios amplios, atmósferas cálidas y una selección minuciosa de productos profesionales permiten ofrecer tratamientos altamente personalizados y orientados a un rejuvenecimiento saludable.

Una nueva referencia en el sector del antiaging en Canarias

La inauguración de este nuevo centro consolida a Olga Nolasco Estética Avanzada como uno de los nombres clave en la estética avanzada de Canarias. El proyecto refleja un firme compromiso con la innovación, la excelencia y la creación de un entorno donde cada mujer pueda sentirse acompañada y atendida desde un enfoque integrativo y respetuoso.