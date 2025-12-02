Costa Teguise presenta su Mercado Navideño 2025 con una programación musical de primer nivel Nueva edición del Mercado Navideño de Costa Teguise, que se celebrará del 11 al 14 de diciembre en el Anfiteatro de Las Cucharas

El Ayuntamiento de Teguise, a través de las áreas de Comercio y Turismo, presentó la nueva edición del Mercado Navideño de Costa Teguise, que se celebrará del 11 al 14 de diciembre en el Anfiteatro de Las Cucharas. El evento está patrocinado por el Cabildo de Lanzarote, Centros de Arte, Cultura y Turismo y Turismo Lanzarote–SPEL, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Teguise, Teguise Turismo y Teguise Comercio, consolidándose como una propuesta clave de la Navidad en la isla.

La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, señaló que «este evento posiciona a Costa Teguise dentro del calendario navideño de Canarias. Vamos a llenar de color y ambiente festivo el entorno de Las Cucharas, combinando artesanía, cultura y gastronomía en un espacio emblemático junto al mar». Subrayó además el compromiso del Ayuntamiento con iniciativas que dinamizan la actividad económica y fortalecen la identidad del municipio.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, añadió que «el Mercado Navideño de Costa Teguise demuestra que el turismo no solo se busca fuera: también se cuida y se consolida desde dentro de la isla. Invitamos a la ciudadanía a acercarse y disfrutar de los puestos de gastronomía, artesanía y cultura en un entorno único», destacando la coordinación entre administraciones para sacar adelante este tipo de iniciativas.

La concejala de Turismo y primera teniente de alcalde, Rita Hernández, explicó que «hemos preparado un mercado especialmente pensado para las familias, con actividades para los chinijos y una programación musical que traerá conciertos de jueves a domingo. Queremos que tanto los vecinos como quienes nos visitan encuentren en Costa Teguise un espacio dinámico y lleno de vida durante estos días».

El consejero de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, Ángel Vázquez, animó a residentes y turistas a participar de una iniciativa «que ayuda a construir isla, y que se convierte en una ventana que proyecta el talento de artesanos, creadores y restauradores locales».

Por su parte, el consejero delegado de SPEL–Turismo Lanzarote, Héctor Fernández, destacó que «este mercado integra identidad canaria, cultura, gastronomía y actividades que dinamizan la zona turística en una época clave, reforzando tanto la experiencia del visitante como la del propio residente», poniendo en valor la colaboración institucional en la consolidación de estos eventos.

El programa musical contará con la actuación del Rainbow Gospel Choir, el Tributo a Hombres G, Fijo Discontinuo y Los Lola, además del esperado concierto de Nena Daconte el sábado 13 de diciembre. El mercado incluirá también espectáculos infantiles, magia, pasacalles y la visita diaria de Papá Noel acompañada de una invitación a chocolate caliente para los más pequeños. Las actividades comenzarán cada día a partir de las 16:30 horas, ofreciendo cuatro días de ambiente navideño junto al mar.