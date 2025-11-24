Black Friday Canarias 2025: Listado de las mejores ofertas y promociones

Lunes, 24 de noviembre 2025, 10:37 Compartir

Uno de los destinos más llamativos y buscados por los turistas son las Islas Canarias. Si estás pensando en viajar a esas islas, el Black Friday 2025 será una oportunidad única para encontrar ofertas en hoteles, vuelos y escapadas locales. En este artículo encontrarás las mejores promociones, los hoteles por descuento por Black Friday.

Este artículo reúne promociones destacadas para planificar tus vacaciones con tiempo, pero con un detalle clave: la campaña de Meliá ofrece descuentos hasta 45% en todo el país y destinos internacionales, no solo en Canarias. Aquí encontrarás cómo conseguir los mejores descuentos antes de que se agoten las plazas.

Las Islas Canarias son uno de los destinos más deseados durante el Black Friday por su clima, naturaleza y conexión con aeropuertos nacionales. Sin embargo, este año la clave será reservar rápido: los precios reducidos tienen disponibilidad limitada y las reservas se activarán del 21 al 30 de noviembre, con posibilidad de viajar incluso en 2026.

¿Qué es Black Friday y por qué es clave en tu ciudad?

El Black Friday, que se celebrará el viernes 28 de noviembre de 2025, se ha convertido en uno de los momentos más importantes para reservar viajes y planificar escapadas. Canarias no es la excepción: Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote o Fuerteventura reciben miles de turistas en estas fechas. Por eso, tanto residentes como viajeros deben anticiparse al período de descuentos y asegurar disponibilidad antes que los precios suban.

Gracias a la campaña de Meliá, con descuentos de hasta el 45%, podrás disfrutar de más días para hacerte con las ofertas más destacadas. Del 21 al 30 de noviembre podrás encontrarte con estos descuentos. De esta manera podrás reservar para 2025, 2026 o incluso más adelante según la disponibilidad del destino.

Es recomendable no esperar demasiado para conseguir nuestro destino de viaje. Actúa rápido y aprovecha los descuentos para disfrutar de una escapada única.

Ampliar

La campaña nacional e internacional de Meliá con descuentos hasta 45%

La campaña Black Friday de Meliá será una de las más potentes del año y lo mejor es que es válida para toda España e incluso destinos internacionales. No importa si estás en Canarias, Sevilla, Madrid o Bilbao: el descuento llega hasta 45% para cualquiera.

¿Qué incluye esta promoción?

Beneficio Detalle

Descuento Hasta 45% en hoteles y alojamientos Meliá

Vigencia Del 21 al 30 de noviembre 2025

Destinos Canarias, Península e Internacionales

Flexibilidad Cambios de fecha y reservas para 2025, 2026 o más adelante

Seguridad Política de cancelación protegida

Cómo reservar paso a paso:

Para hacerte con estos descuentos debes aprovechar el periodo de Black Friday en Meliá. Selecciona tu destino favorito, disfrutando de los destinos más llamativos al mejor precio. En las Islas Canarias podrás conjugar la belleza de la naturaleza con planes fantásticos y mucha cultura. Además, no solamente es válido para destinos nacionales. Bali, Roma, París se encuentran entre los destinos más solicitados en estas fechas.

Elige las fechas, aprovechando la rapidez para hacerte con esta oportunidad. Aplica el descuento Black Friday automáticamente visible en el precio y disfruta de hasta un 45%. Finaliza la reserva con garantía y opción de cambio. Se trata de una compra segura, dentro de la página web con total garantía y con la tranquilidad del medio de pago y de compra.

FAQs clave para aprovechar Black Friday y la promoción Meliá

¿Cómo consigo el descuento HASTA 45%?

Solo tienes que acceder durante el periodo de campaña y seleccionar tu hotel. El descuento aparece aplicado directamente al precio.

¿Puedo cancelar o cambiar la fecha sin coste?

Depende del hotel, pero la mayoría ofrece cancelación gratuita y cambios flexibles si reservas en tarifa promocional.

¿Está disponible para cualquier ciudad?

Sí. La campaña es 100% nacional e internacional. Se puede reservar desde o hacia Canarias, Sevilla, Barcelona o cualquier otra comunidad. Además, gracias a esta oferta podrás disfrutar de viajes al extranjero con un descuento mucho mayor.

¿Qué destinos internacionales están incluidos?

Europa, América y Asia están disponibles según la disponibilidad. Ejemplos habituales: Londres, París, Costa Rica, Tailandia o República Dominicana.

¿Hay diferencia entre comprar online o en tienda física?

Sí. Las mejores ofertas se activan solo online, por lo que es esencial entrar a la web oficial el día de inicio de campaña.

¿Cuánto dura la campaña exacta?

Del 21 al 30 de noviembre, aunque las mejores promociones suelen agotarse antes del día 25. Reservar con antelación es clave.

¿Cómo evitar falsas ofertas?

Verifica que el descuento está aplicado sobre el precio original, revisa políticas de cancelación y nunca reserves sin comparar fechas.

El Black Friday Canarias 2025 será una gran ocasión para planear escapadas cerca de casa o fuera del país, con descuentos nunca antes vistos. Pero lo crucial será no esperar al último día: las plazas vuelan y los precios suben. Compra hoy y elige tu fecha de viaje con total flexibilidad, disfrutando de unos descuentos únicos. Hasta el 45% de descuento te está esperando para hacerte con un viaje único. Este año el Black Friday no es solo consumo, también es calidad en la compra e inteligencia en la decisión. Anticípate y disfruta de tu escapada cuanto antes.