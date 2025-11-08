Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

María Luisa Cabañero Sánchez de León, en el Parque de Bomberos de Puertollano (Ciudad Real), donde ha prestado servicio durante casi cuatro décadas. Óscar Chamorro

María Luisa Cabañero

Primera mujer bombero
«Un bombero me dijo 'No vengas guapa que te vas a quemar'. Y fui»

Vocación ·

Esta semana se ha jubilado del fuego, pero seguirá nadando en aguas abiertas -ha cruzado cinco veces el Estrecho- y pilotando globos, sus dos pasiones

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Sábado, 8 de noviembre 2025, 19:36

Comenta

Alos 59 años, María Luisa Cabañero cuelga el casco tras 38 en el Parque de Bomberos de Puertollano (Ciudad Real), donde nació. Fue pionera en ... un oficio de hombres, cruzó a nado cinco veces el Estrecho de Gibraltar y el lago Ness sin traje de neopreno, pilota globos aerostáticos y sigue compitiendo en natación de aguas abiertas. Madre de cuatro hijos, esta cabo de bombero que aprendió a nadar atada a una cuerda se jubila con la misma energía con la que empezó a apagar fuegos a los 20 años. Dice que echará de menos la sirena del camión y la adrenalina de las emergencias. Pero continuará montando en globo y seguirá a tope con la natación, para la que se entrena en la piscina municipal de Puertollano, que se llama María Luisa Cabañero. «Nado casi a diario 4.000 metros. Voy cuando quiero y no pago. Es la suerte de tener una piscina con tu nombre».

