Las bodas LGTB salvan a un pueblo de la España Vaciada

Campillo de Ranas es un bonito pueblo de arquitectura popular negra -pizarra- de la provincia de Guadalajara con 150 vecinos que estaba condenado a quedar deshabitado en pocos años. Sin embargo, la aprobación en 2005 de la ley que autorizaba los matrimonios entre personas del mismo sexo cambió su futuro. La ley del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero empujó a muchos alcaldes a declararse objetores de la norma. Francisco Maroto, alcalde de Campillo de Ranas, del PSOE, remó a contracorriente y ofreció los encantos de su pueblo para oficiar las ceremonias civiles sin ningún problema.

Desde entonces, en este pequeño pueblo se han abierto ocho casas rurales, un albergue rural y apartamentos además de seis restaurantes y bares que han generado un buen número de puestos de trabajo. Una vez superado el paréntesis de la pandemia, Campillo de Ranas tiene totalmente cubierta la reserva de bodas civiles en el ayuntamiento a lo largo de este 2023.

«Hay semanas que oficiamos tres o cuatro bodas y este año están ocupados también los días de Nochebuena y Nochevieja», explica su alcalde, que lleva cinco legislaturas gobernando en el pueblo por mayoría absoluta. Su decisión de oficiar bodas entre personas del mismo sexo «ha sido una gran ventana para darnos a conocer y ha generado negocios que antes no existían porque cada boda cuenta con entre 100 y 200 invitados que conocen el pueblo, pernoctan y, en muchas ocasiones, deciden regresar para visitarlo».

Y es que Campillo de Ranas está situado en pleno Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, sus casas están construidas con pizarra y se encuentra muy cerca del Hayedo de la Tejera Negra, rodeado de bosques de robles y arroyos.

Bodas por 205 euros

Casarse en el ayuntamiento de Campillo de Ranas implica el pago de una tasa municipal de 205 euros. Es imprescindible comunicarse antes con el consistorio para reservar fecha -en 2023 ya están completas- adjuntado el expediente del matrimonio civil, las capitulaciones, el justificante del pago de la tasa y el DNI de contrayentes y testigos.

Muchas de las bodas que se celebran en este pueblo son de personas del mismo sexo, pero no todas, porque Campillo de Ranas parece haberse puesto de moda para nuevos contrayentes, sean o no heterosexuales, no sólo de España sino de otros países como Australia, Japón, Argentina, Chile o Irlanda. Detrás de esta moda está la decisión de su alcalde hace 18 años: «Quise apoyar a Zapatero por su valentía pero nunca pensé en su repercusión. Hoy creo que se ha avanzado mucho y que todo esto se ha normalizado porque todas las bodas son iguales y no pueden hacerse distinciones porque todos, contrayentes, familiares y amigos se comportan igual y visten igual», reconoce su alcalde, que también cuenta con una particular historia: con 17 años quiso marcharse a vivir fuera de Madrid, en pleno campo, con unos amigos. Cuando llegaron a Campillo de Ranas se sintió muy bien acogido por los vecinos de entonces y aquí se quedó. Así desde entonces.