Beatriz Zimmermann, madre de Anna y Olivia: «Erradicar la violencia vicaria está en nosotros»

Beatriz Zimmermann, madre de las niñas Anna y Olivia secuestradas y asesinadas presuntamente por su padre, Tomás Giméno, ha explicado cómo se encuentra tres meses después de la desaparición de sus hijas. El cuerpo de este nunca apareció al igual que el de Anna aunque sí se logró encontrar el de Olivia por lo que la tesis de que el padre de las niñas huyera con ellas a algún país remoto se descartó desde ese mismo instante.

En la carta, enviada al Programa de Ana Rosa, Beatriz afirma que su gran ilusión es que «el mundo sea un mundo mejor y ayudar a las personas a sentirse mejor». Por eso no quiere hablar del caso «me da angustia. No siento que yo vaya a ayudar a nadie contando lo que he sentido».

La nueva carta de la madre de Anna y Olivia refleja su angustia

Beatriz prefiere escribir un mensaje más esperanzador: «La única manera de superar algo así es creer y tener fe, que estamos aquí de paso. Que venimos a este mundo a ser buenas personas, dar amor y sobre todo a respetar. Beatriz sueña con tener »la solución a erradicar la violencia vicaria, pero no soy yo quien la tiene, la tenemos cada uno de nosotros cada día a cada momento. Sé que hay muchas más personas buenas que más, muchísimas más, me lo demostraron al ayudarme a buscar a mis niñas«.

La madre de Anna y Olivia habla sobre el fin de la investigación

«Yo no creo en la lucha porque cuando luchamos contra algo creamos odio e ira. Sé que hay muchas más personas buenas que malas, lo demostraron al ayudarme a buscar a mis niñas».