Los ausentes de Viogén en Canarias: en 14 municipios las víctimas están «más desprotegidas» La policía de Las Palmas de Gran Canaria, la localidad más poblada de las islas, es una de las que no están en el sistema de seguimiento de casos de violencia de género

En Canarias 46 de los 88 municipios -27 en la provincia tinerfeña y 18 en la de Las Palmas- han firmado con el Ministerio del Interior el protocolo para adherirse a Viogén, donde están incluidas actualmente como casos activos 6.652 víctimas de violencia machista en las islas.

O, dicho de otro modo, las policías locales de los 42 municipios restantes no están integradas en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, donde se coordina la protección a las mujeres víctimas en base a su nivel de riesgo de ser agredidas por sus maltratadores. En ellos este seguimiento queda a cargo solo de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Las policías locales que sí están en el sistema participan en el seguimiento y protección de las víctimas calificadas de riesgo medio o bajo.

En esta lista de municipios canarios ausentes de Viogén hay 28 que no tienen acceso por no disponer de efectivos y recursos para dar esta protección. El foco está puesto en los otros 14 que a priori sí los tienen pero no han firmado el convenio con Interior, entre los que destaca Las Palmas de Gran Canaria, el municipio más poblado del archipiélago y que tiene a 900 vecinas víctimas de violencia machista dentro del sistema.

Tampoco se han adherido los otros dos municipios con más habitantes de Gran Canaria, Telde y Santa Lucía de Tirajana, y hay un cuarto, tinerfeño, que también supera los 50.000 residentes, Arona. Gáldar, Agüimes o Santa Brígida, que actualmente está en conversaciones para entrar, son los otros municipios grancanarios que no se han incorporado.

El coordinador de las Unidades contra la Violencia sobre la Mujer en la Delegación del Gobierno, Alberto García, sostiene que las víctimas en Viogén de estos 14 municipios que no se han incorporado al sistema están «más desprotegidas».

Por un lado, explica, porque «en una intervención por violencia de género las policías locales que no están van a ciegas, no tienen la información, desconocen lo que pasa con la víctima y el agresor, por ejemplo si la mujer está en riesgo alto o extremo».

Y, por otro, porque esa integración supondría tener más efectivos para proteger a las mujeres: «En el caso de la capital grancanaria hay una ratio de casi cien casos por cada policía nacional, cuando la media debe ser 25 o como mucho 50, por lo tanto entiendo que las mujeres estarían más protegidas si se asumiera ese compromiso».

Ante la pregunta de por qué sus policías no se han integrado en Viogén, uno de los argumentos de estos ayuntamientos es la falta de agentes en sus localidades, propios o de otros cuerpos que obligan a a sus agentes locales a asumir un alto número de incidencias que no le corresponderían. Es el caso de Telde y Santa Lucía, que destacan su atención integral a las víctimas de violencia de género a través de sus servicios.

Unidad especializada propia

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no pone el foco en la falta de efectivos y responde que su Policía Local tiene una avanzada «unidad especializada en atención a personas especialmente vulnerables, entre ellas víctimas de violencia de género con instalaciones propias orientadas a la atención integral».

En su respuesta por escrito, el Ayuntamiento capitalino destaca que «el retraso en la inclusión es que el convenio Viogén establece un marco general, que no encaja con lo que se hace en Las Palmas de Gran Canaria, ya que no es habitual que las policías locales tengan esta forma de trabajar y estos medios y no tendría ningún sentido incorporarse para prestar una peor atención a las víctimas».

El consistorio asegura que «lleva tiempo» negociando un convenio de forma que les permita integrarse «sin desmontar el servicio que se da». «Esperamos cerrar el acuerdo en breve», concluye.

En el caso de Telde, el segundo municipio más poblado de Gran Canaria, explican que «la policía local no se ha adherido por falta de agentes», aunque su objetivo es entrar en Viogén cuando la plantilla, «que se está aumentando», tenga efectivos suficientes.

Santa Lucía no alega tanto que le falten efectivos a su cuerpo policial, sino que la escasez de guardias civiles aumenta los casos que tienen que atender sus agentes: «En los últimos 20 años se ha producido un incremento de la población en el municipio de más de 25.000 personas y se ha mantenido la misma plantilla de la Guardia Civil, cuando la de la Policía Local se ha incrementado en 40 efectivos. A pesar de las reuniones con Delegación del Gobierno siguen sin incrementar sus efectivos».

Aun así, el Ayuntamiento destaca que entre los dos cuerpos de seguridad «hay una total colaboración en todos los aspectos, también en violencia de género, y desde 2004 existe en la Policía Local una Unidad de Intervención Social donde se pone a disposición de las víctimas de violencia machista un servicio de atención jurídica y psicológico para darles una atención continuada tras las denuncias».

Los que sí están

Los municipios de Gran Canaria adheridos a Viogén son La Aldea, Ingenio, San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Guía, Agaete, Arucas, Teror y San Mateo.

En Tenerife están integrados Santa Cruz de Tenerife, Tegueste, San Miguel de Abona, Güímar, Granadilla de Abona, El Rosario, Santiago del Teide, Puerto de La Cruz, Adeje, Candelaria, La Orotava, Fasnia, Vilaflor de Chasna, Los Realejos, Arafo, La Guancha, El Sauzal, San Juan de la Rambla, Santa Úrsula, La Matanza de Acentejo, San Cristóbal de La Laguna y Buenavista del Norte.

En Fuerteventura son Antigua, Puerto del Rosario, Pájara, Tuineje y La Oliva; en Lanzarote, Tías, Arrecife, San Bartolomé y Tinajo, en Lanzarote; San Sebastián de La Gomera en la isla colombina; La Frontera, en El Hierro; y en La Palma Santa Cruz de la Palma y Los Llanos de Aridane.