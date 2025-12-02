Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Urgente Un accidente por alcance provoca retenciones en la GC‑1, a la altura de Telde
Cerdos en una granja. EFE

La Generalitat ordena el sacrificio masivo de jabalíes para controlar el brote de peste porcina africana

El Gobierno eleva a nueve los casos de animales muertos infectados por la peste porcina africana

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:38

El consejero de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha dado este martes instrucciones para activar el plan destinado a reducir la población de jabalíes ... ante el brote de peste porcina declarado en Barcelona desde el viernes pasado, en el entorno de la montaña y los bosques de Collserola.

