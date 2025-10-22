Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Consejo de Gobierno, en directo: Alfonso Cabello y Matilde Asián informan sobre la aprobación del proyecto de los presupuestos de Canarias
Agentes de la Policía Local de Palma de Mallorca Policia Local de Palma

Se asusta por una araña y choca contra un coche y tres motocicletas

La presencia repentina del animal provocó que diera un volantazo brusco, perdiera el control e impactara contra los demás vehículos

EP

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:10

Comenta

Una conductora de 72 años sufrió un accidente de tráfico en Palma de Mallorca asustada por la presencia de una araña en su vehículo. En el siniestro, provocado por un volantazo, colisionó con un coche y tres motocicletas.

Según ha informado este miércoles la Policía Local, en el suceso, ocurrido en la calle Joan Miró, no se produjeron heridos y únicamente hubo daños materiales.

Agentes de la Policía Local de Palma adscritos a la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) intervinieron en este accidente de tráfico múltiple sin heridos durante ocurrieron la tarde de este martes en la calle Joan Miró, en la barriada de Porto Pi.

Una patrulla se desplazó al lugar, donde un turismo había colisionado contra otro coche y tres motocicicletas que se encontraban correctamente estacionados. La conductora del vehículo causante manifestó a los agentes que el accidente se había producido de forma fortuita y explicó que la presencia repentina de una araña en el interior de su coche la asustó, lo que provocó que diera un volantazo brusco, perdiera el control e impactara contra los demás vehículos.

La Unidad de Vehículos de Accidentes se hizo cargo del atestado de tráfico e inició las gestiones para localizar a los propietarios de los vehículos estacionados afectados, a fin de que puedan reclamar los daños a sus compañías aseguradoras.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alertan del colapso de las urgencias hospitalarias en Canarias por mil camas ocupadas por pacientes con alta
  2. 2 Colas mañaneras a las puertas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: el 40% de los ciudadanos realiza sus gestiones sin cita
  3. 3 Muere Francisco Sánchez, fundador del Instituto de Astrofísica de Canarias
  4. 4 Primer revés de NC: los concejales que se fueron a Primero Canarias no son tránsfugas
  5. 5 Buscan a Ione de 13 años, desaparecido en Santa Cruz de Tenerife
  6. 6 El novedoso cambio de la ayuda a domicilio: los barrios de Las Palmas de Gran Canaria serán atendidos por cuatro empresas
  7. 7 El Louvre no es el único: Gran Canaria también vivió su propio robo de película
  8. 8 Se levanta el precinto municipal al Café Madrid
  9. 9 Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy martes 21 de octubre
  10. 10 El Puerto de Las Palmas se prepara para la llegada de un gigante del mar que se abastecerá de 2.000 toneladas de combustible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Se asusta por una araña y choca contra un coche y tres motocicletas

Se asusta por una araña y choca contra un coche y tres motocicletas