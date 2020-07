Así será la ‘nueva normalidad’ de los juegos de azar en España

No a los influencers y deportistas

No se podrá ni comercializar productos para menores con publicidad de marcas relacionadas con el juego, ni aparecer en espectáculos donde pueda haber menores, como cines o musicales.

El juego presencial

La Comunidad de Madrid, por su parte, ha reactivado el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 6/2001, la Ley del Juego, y ha puesto en marcha de nuevo las inspecciones de los locales para verificar los cambios de la nueva normalidad: será necesario presentar el DNI, pasaporte o NIE en un control automatizado y supervisado por personal del local, quien comprobará que la persona que accede no es menor ni figura en la lista de autoexcluidos por padecer una ludopatía.

La crisis sanitaria por la Covid-19 ha alterado la actividad de estos establecimientos. Al igual que otros muchos negocios físicos, cerraron al principio del estado de alarma y no reabrieron hasta la fase 3, y con las pertinentes restricciones por los protocolos de seguridad.

A pesar de todo, los problemas de la regulación de juego de azar no terminan aquí. ¿Qué ocurre con las casas de apuestas, locales de juego y casinos físicos cuya regulación depende especialmente de las comunidades autónomas? Este negocio ha crecido exponencialmente en los últimos años.

Motivos para restringir la oferta

¿Y qué podemos hacer hasta que entre en vigor el decreto ley y luego se avance en las promesas ministeriales y mientras las comunidades autónomas armonizan sus estrategias? He aquí algunos consejos:

- La publicidad supone una dificultad extrema para las personas que deciden no jugar. Los tratamientos para la reducción de problemas con el juego tienen una primera fase de evitar exponerse a estímulos relacionados con esta actividad. En los últimos años, esto ha sido prácticamente imposible por la proliferación de locales y la publicidad.

- Se usan determinadas estrategias como recurrir al humor o usar voces en off distintivas (además del uso de deportistas o famosos) y eso hace que los anuncios se recuerden especialmente bien (y más en menores), y genera afinidad afectiva con el juego de azar y con ciertas marcas.

Si es usted familiar de menores, adolescentes o jóvenes:

- No juegue. Ser un buen ejemplo es el mejor primer paso.

- Infórmese de los riesgos del juego de azar. Hay muchos recursos web para ello, por ejemplo: los cursos y módulos sobre prevención y adicciones del Ayuntamiento de Madrid.

- Aproveche las oportunidades de interacción que tenga con ellos/as para evidenciar su postura sobre el juego de azar y sus riesgos (los eventos deportivos pueden ser un buen momento para hacerlo).

- Si es posible, organice actividades de ocio familiar que sean saludables y especialmente interesantes y divertidas para ellos/as. Es importante que tengan experiencias recompensantes en entornos seguros.

- Que se haya apostado o se apueste no es necesariamente un indicador de que hay un problema. No lo maximice («¡es una catástrofe!»), pero tampoco lo minimice («todo el mundo lo hace, no pasa nada»). Hable con él/ella de manera respetuosa y calmada e intente averiguar los motivos.

- Si usted es jugador/a o familiar y cree que hay un problema con el juego (está interfiriendo de manera negativa en su vida cotidiana: trabajo, familia, cuidado personal, bienestar psicológico), puede buscar información de centros de orientación y tratamiento públicos. Estos dependen de su comunidad. En Madrid, por ejemplo, está el Servicio PAD.

- Puede también buscar ayuda en asociaciones (FEJAR, APAL, etc.). Si decide buscar un tratamiento privado, le recomendamos que elija un profesional de la Psicología que haga tratamientos basados en evidencia (la terapia cognitivo conductual y/o la entrevista motivacional son los tratamientos establecidos para el Trastorno por Juego de Azar).

- Si es usted un profesional de la salud y quiere saber más sobre juego de azar y reducción del daño basado en evidencia, puede consultar estos textos científicos de interés: Hilbretch et al. (2020); Navas et al., (2019). Si prefiere algo en castellano: Navas y Perales, (2014).

Por todo esto, la legislación debe ir encaminada hacia la prohibición total de la publicidad sobre apuestas, tanto offline como online (redes sociales incluidas), tal y como ocurrió con la Ley del Tabaco, hacia la regulación de las normativas sobre casas de apuestas y locales de juego que protejan especialmente a los menores y hacia el control real del acceso de estos a las plataformas digitales.