Así estamos haciendo el periódico

La Redacción sigue vacía. Como el espacio que ocupa el Departamento Comercial. Lo mismo en lo que internamente llamamos Administración, y que hace un trabajo que da la sensación de que no luce de puertas afuera pero que, como en toda empresa privada, es determinante. También en la planta que alberga el despacho de la Presidencia y el del consejero delegado y director general reina el silencio. No se mueve un papel; no suena una puerta y los teclados de los ordenadores no sienten el golpe de centenares de dedos. Solo hay factor humano en la planta de impresión, en Arinaga, donde el trabajo por turnos es el protocolo obligado para garantizar que, en caso de contagio, el periódico siga llegando a los quioscos y finalmente a los hogares.

Pese a ese vacío físico en la sede de CANARIAS7 en El Sebadal (Las Palmas de Gran Canaria), la actividad del periódico no cesa. Desde el área de Informática, Paco obró el milagro de que se pueda trabajar desde casa casi como si estuviésemos aporreando nuestros ordenadores. Eso sí, casi... porque estar en el mismo espacio físico enriquece el producto final, pero no queda otra. Somos esenciales, según dice el decreto del estado de alarma, pero también somos susceptibles de contagio y la salud manda.

Ahora, el teletrabajo nos obliga a otras dinámicas. Es ahí donde los grupos de WhatsApp se han convertido en pieza clave. Grupos que están activos casi todo el día y que, además, se conectan entre sí. No deja de ser una pequeña tortura, porque el móvil no para de sonar, pero es también una forma de sustituir el contacto físico que tanto se echa de menos en esa Redacción a la que todos deseamos volver. Así, entre mensaje y mensaje sobre el trabajo, siempre se cuela alguna broma que hace más llevadera la ausencia.Cuando cada tarde alguien asalta pidiendo que liberen «una bola azul» -así llamamos a la licencia para trabajar en el soporte web-, alguno responde con un juego de palabras a cuenta de las bolas. O cuando a última hora coinciden el trabajo de corrección con el envío de páginas a Arinaga y una esquela que entra casi en tiempo de prórroga, el estrés se hace más llevadero con unas risas telefónicas, aunque sea a base de emoticonos y algún meme. No falta Carmelo comparando al que tiene prisas con Griezmann...

La lista de grupos es larga: hay uno para garantizar a primera hora de la mañana que se monta lo que llamamos el planillo, esto es, la arquitectura sobre la que es posible dibujar cada edición impresa; hay otro en el área comercial para controlar qué anuncios entran y cuáles pueden llegar en los próximos días; está el del equipo que actualiza el aluvión de informaciones en el soporte digital y en las redes sociales, un trabajo que ha habido que reforzar tras ver cómo se bate con frecuencia un récord de entradas y páginas vistas; no falta el grupo de Administración con su trabajo interno; también Juanma articuló a las primeras de cambio un grupo de diseñadores y técnicos de Redacción, en el que entran salen miembros del staff redaccional y periodistas; igualmene la revista C7 cuenta su grupo, que conecta a su vez con los diseñadores; y después están los que conforman los grandes bloques temáticos sobre los que ahora pivota la actualidad informativa -el sociosanitario, el político y económico, el relativo a la información local e insular y el deportivo-... Ya puestos, también el staff empresarial tiene su propio grupo, pero este sería un páramo si los otros no estuviesen todo el día comunicando entre sí. Y vaya si lo están. Un dato al respecto: en una día normal -en esta extraña normalidad en que vivimos- solo entre los grupos mencionados se mueven unos 350 mensajes de WhatsApp. Si añadimos el trasiego de comunicación telefónica de cada trabajador, entonces la cifra crece notablemente.

Pero no acaba ahí esta comunidad de comunidades virtuales en que estamos trabajando para hacer dos productos físicos -periódico impreso diario y revista C7- y uno digital -Canarias7.es y su presencia en las redes-. Porque a todo lo anterior hay que añadir el grupo de los lectores, esos que también conectan con nosotros y contribuyen con sus aportaciones. Ahí están las más de 200 fotos recibidas desde los hogares de Canarias y de fuera del archipiélago retratando cómo encaran el confinamiento; ahí están los vídeos que nos mandan de lo que ven desde las ventanas o en las salidas permitidas a las calles; y ahí están las decenas de mensajes que esta semana se han ido publicando bajo el lema Lo Conseguiremos, y que llegaron unos vía telefónica y otros por correo electrónico.

También hay tiempo para las videollamadas colectivas pero tiene algo de invasivo eso de que el resto te vea en casa, en ese rincón convertido en trozo de la Redacción, o compruebe que la barba que te dejaste por pereza va camino de ser valleinclanesca.

Así, de grupo en grupo y tiro porque nos toca informar, vamos haciendo cada día el periódico. Con cuidado para no exponernos al contagio, con ganas de reencontrarnos en la Redacción -esa de la que hasta hace poco nos quejábamos unas veces porque entraba el sol demasiado o el aire salía con excesiva fuerza por las toberas- y, sobre todo, convencidos de que alguien tiene que contar lo que está pasando, por qué está pasando y qué puede pasar. En grupo, hartos muchas veces del sonido que avisa de nuevos mensajes, pero confiando en que, más allá de las cuatro paredes de nuestras casas, hay un grupo inmenso: el de los lectores.

PD. Aquí lo dejo porque suena el móvil. Dichosos grupos...