Así es cumplir años cada cuatro años

Álvaro Ortega nació en Bilbao un 29 de febrero de 1980, año bisiesto. En la actualidad es infógrafo en una empresa de eventos de Madrid, donde vive y trabaja, y este sábado es su cumpleaños. «Acabo de cumplir cuarenta años y solo tengo diez, así que no sé cómo tomármelo», bromea. Es porque en sus cuatro décadas de vida solo ha tenido oportunidad de celebrar su fecha de nacimiento en diez ocasiones, aquellas en las que febrero ha sumado un día más al año.

Preguntado sobre este hecho, Ortega reconoce que «sorprende ver el 29 en el calendario» y que, «con la emoción, en alguna celebración se te puede ir de las manos», pero opina que, más allá de ser una circunstancia curiosa, «realmente es como cumplir años otro día cualquiera». En los no bisiestos lo celebra el 28 de febrero porque fue el mes en el que nació, pero esto no es así en todos los casos y hay quien prefiere esperar a marzo. Además, si nos ponemos quisquillosos, podemos decir que, oficialmente, el cumpleaños de estas personas no empieza hasta a las 00.00 horas, que en los años con 365 días corresponde al 1 de marzo.

El cumpleañero admite también que nunca le ha dado mucha importancia a esta casualidad, ni siquiera cuando era más pequeño, porque le hacía ser «diferente» y le divertía lo extrañados que se quedaban el resto de niños al saberlo.

Lo que no extraña es que asombre, porque la probabilidad de nacer un 29 de febrero es, aproximadamente, de 1 entre 1.461 y, de hecho, de los más de 47 millones de personas que hay en España, solamente 25.542 son bisiestas, según la Estadística del Padrón Continuo de 2019 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Una de ellas es el protagonista de esta historia. Otra, nuestro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este año cumple 48 años, ó 12, según se mire. Y tres más: los hermanos valencianos Olivia, Sofía y Gonzalo, los únicos trillizos bisiestos de España, y también del mundo.

Programar el parto

Se suele decir que a los padres de bebés bisiestos se les da la opción de inscribir el nacimiento de sus hijos un día antes o uno después en el Registro Civil, pero en la Dirección General de Registros «no existe ninguna instrucción referida a este tema». Así lo explican a este periódico fuentes del Registro Civil de Madrid, que recuerdan que, «al estar estas competencias de Justicia transferidas, la decisión final la tienen los jueces correspondientes de cada comunidad autónoma».

El Registro Civil de Barcelona despeja las dudas y señala que, a pesar de estas competencias, «las inscripciones de los registros civiles se realizan conforme a las directrices de la Dirección General de los Registros y del Notariado. El registro civil realiza las inscripciones en base a los partes médicos de nacimiento que se expiden. Su transcripción es textual, tanto en el día como en la hora. Los padres pueden elegir el nombre y la forma en que llevarán los apellidos paterno y materno, pero el sexo, el día y la hora las indica expresamente el médico o personal sanitario que atiende el parto».

La pregunta que surge entonces es, ¿se puede programar un parto para que no caiga en 29 de febrero por deseo de los padres? En este caso, lo más sencillo es tener en cuenta que, por lo general, los bebés que nacen en febrero y marzo son fruto de las relaciones sexuales que sus padres tuvieron en mayo y junio, porque, a nivel sanitario, una inducción del parto puede tener mayor probabilidad de acabar en cesárea, con el riesgo añadido y la morbilidad asociada que eso conlleva para la madre, y el capricho de evitar el 29 de febrero no es razón suficiente para llevarlo a cabo.