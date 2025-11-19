Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 20 de noviembre de 2025
Patrulla de la Policía Nacional. R. C.

Asesta 40 puñaladas y cortes a una mujer en una vivienda de Palencia

La Policía Nacional tuvo que derribar la puerta con una ariete para entrar al domicilio y reducir al agresor, mientras que la víctima ha sido trasladada con vida a Valladolid

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 15:42

Comenta

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Palencia han detenido en la madrugada de este miércoles a un hombre con una edad ... cercana a los 35 años después de que haya infligido, entre puñaladas y cortes, 40 heridas de arma blanca a una mujer en un domicilio de la Calle Mayor de la capital palentina.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Onalia Bueno llama a la insurrección: pide a los propietarios de viviendas vacacionales que no hagan caso a Turismo
  2. 2 Aparece el cuerpo sin vida de un hombre en la costa de Gáldar, Gran Canaria
  3. 3 Absuelven a Suso Olivares al no quedar acreditado que las relaciones sexuales fueran sin consentimiento
  4. 4 El aire ártico roza Canarias y la Aemet ya avisa de termómetros en bajada y nuevas lluvias
  5. 5 El bronco pleno de la basura: una emergencia sanitaria entre acusaciones de machistas, ausentes, ineptos y tránsfugas
  6. 6 Muere el abogado Andrés Fermoso Labra
  7. 7 Caso Valka: Inmaculada Medina, citada a declarar en el juzgado el 19 de diciembre
  8. 8 La última guerra del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en torno a la suspensión cautelar de la fiesta
  9. 9 El TSJC lo ratifica: San Mateo tendrá que echar el cierre al aparcamiento de Hoya Viciosa
  10. 10 La complicada sucesión de Inmaculada Medina tras el caso Valka: un puzle de 24 millones de euros y un carnaval que aprieta

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Asesta 40 puñaladas y cortes a una mujer en una vivienda de Palencia

Asesta 40 puñaladas y cortes a una mujer en una vivienda de Palencia