Asamblea 7 Islas acusa a las gerencias sanitarias de hurtar plazas para la OPE extraordinaria sanidad «Le hemos dicho a la Consejería que no vamos a permitir que se quede ni una sola plaza que pueda ser ocupada de manera fija»

Asamblea 7 Islas, que representa a los Grupos C, D y E del Servicio Canario de Salud, englobando así a 11.000 trabajadores pertenecientes a más de 27 categorías de personal sanitario y no sanitario, ha remitido un escrito a la Consejería de Sanidad denunciando que el listado enviado por las distintas Gerencias con las plazas afectadas para la oferta pública de empleo extraordinaria no se corresponde con la realidad, al faltarle cientos de plazas que pueden quedar sin cubrir.

Desde la entidad, señalan que las Gerencias «tienen la mala costumbre de utilizar las plazas del personal que se jubila o que por otros motivos quedan descubiertas y son estructurales, o sea necesarias, cubrirlas con contratos temporales, no con interinidades -que sería lo preceptivo-, para poder jugar con ellas, haciendo contratos cortos o sin contratar según les interese, por eso no les conviene que se consoliden todas las plazas».

A todo esto agregan que llevan «dos listados adicionales» y que, sin embargo, «faltan muchas plazas por añadir». Recuerdan que «el tiempo se agota», pues el 1 de junio se cumple la fecha tope, para disponer de todas las plazas a convocar. «Le hemos dicho a la Consejería que no vamos a permitir que se quede ni una sola plaza que pueda ser ocupada de manera fija por un trabajador por los intereses espurios de las distintas Gerencias», sentencian.