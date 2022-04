Asamblea 7Islas pide equipos específicos para atender covid con un plus de peligrosidad La medida terminaría «con la improvisación en muchas decisiones; nos hemos encontrado con situaciones no deseables por la contratación de personal sin experiencia», destaca la plataforma de trabajadores

Asamblea7islas, que representa a los grupos C, D y E del Servicio Canario de Salud y que agrupa a 11.000 trabajadores pertenecientes a más de 27 categorías de personal sanitario y no sanitario, ha remitido un escrito al consejero de Sanidad en el que solicita que se formen equipos multidisciplinarios específicos de pandemia en los hospitales y primaria, que acabe «con la improvisación en muchas decisiones y la inexperiencia del personal para tratar este tipo de pacientes con covid-19».

Después de más de dos años de pandemia y sucesivas olas «nos hemos encontrado con situaciones no deseables por la contratación de personal sin experiencia, sobre todo, en las plantas covid de hospitalización en donde los pacientes ingresados tienen otras patologías añadidas pluripatológicos y, en algunos casos, trasplantados, que necesitan unos cuidados asistenciales complejos, que debería ser tratados por personal con experiencia«, hace hincapié Asamblea 7Islas.

La plataforma concreta que ha exigido celeridad al consejero de Sanidad no solo para formar estos equipos asistenciales sino para que los «incentive con un plus de peligrosidad» porque ahora mismo los que trabajan en las plantas covid no reciben ningún plus.