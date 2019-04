Ángel, tranquilo y sin miedo, en medio de una tormenta por la eutanasia

"No tengo miedo, estoy tranquilo, mi mujer dejó de sufrir", decía una y otra vez este viernes Ángel Hernández en su domicilio, donde ha convocado a los medios de comunicación para hablar, una vez que quedara en libertad el jueves por la noche tras prestar declaración como imputado por un delito de auxilio o cooperación al suicidio en un juzgado de Madrid.

Y lo hacía, según insistía, tranquilo para "seguir con la batalla" de la regulación de la eutanasia, para que otras personas no tengan que padecer los fuertes dolores que desde hace meses tenía María José por su esclerosis múltiple.

"Llevaba 48 horas sin dormir y no había podido hacerlo en los calabozos, ha sido imposible; afectado, allí encerrado, no he podido hacer el duelo de mi mujer", se ha lamentado, no obstante Ángel, quien ha reclamado una ley de regulación de la eutanasia que "está en el Parlamento, se ha intentado que se aprobara pero tanto el PP, como Ciudadanos la han bloqueado".