Anabel pidió «más investigación» antes de morir de cáncer

La joven de Agaete Anabel Benítez Rodríguez da una lección de fuerza y entereza con un vídeo a pocos días antes de morir por un cáncer de ovario. La grancanaria se despide -«estoy en mis últimas», comienza el vídeo- reclamando más inversión en investigación en sanidad y mayor diligencia a la hora de diagnosticas y tratar enfermedades como la suya.

«Por favor, insto a que se dedique más dinero a la investigación y a que los hospitales hagan las pruebas con más eficiencia», solicita en unas imágenes que se han hecho virales en las redes sociales. «No se puede esperar mes y medio a que se haga una prueba, en la que se comprobó que no me estaba funcionando bien el tratamiento y casi no hubo margen de reacción para su tratamiento», afirma Anabel, a la que se le diagnosticó el primer caso en España de un extraño cáncer de ovario. «Pido que se investigue más en todos los tipos de cáncer, no solo en los que conocemos, que también son muy importantes», añadió.

A pesar de su reivindicación, la joven agradece la atención de los médicos que la han tratado: «Les doy las gracias porque han hecho lo que han podido con lo poco que sabían de mi caso», afirma Anabel antes de despedirse de su familia y amigos. «Gracias por estar conmigo, los quiero mucho a todos».