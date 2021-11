Amós García: «La vacunación a niños debe estar en función de la pandemia»

Aprobado el refuerzo vacunal contra la covid-19 en mayores de 70 años, personas en residencias y para quienes padecen inmunodepresión, se ha decidido también revacunar a quienes ya recibieron el suero monodosis de Janssen pues es menos efectiva que las de Pfizer y Moderna. Sin embargo existe otro debate abierto. ¿Qué ocurre con los niños menores de entre 5 y 12 años? De momento son el único grupo etario que no ha recibido ninguna protección farmacológica contra el virus, salvo en Estados Unidos, que hace poco aprobó también la vacunación contra la covid-19 en este sector de la población.

A juicio del jefe de Epidemiología del Servicio Canario de Salud (SCS) Amós García, no es el momento. «Yo creo que debe estar en función del peso de la pandemia. Si tuviéramos mucha presencia del virus vacunarlos significaría que aumentamos el número de personas vacunadas, pero si el peso de la pandemia es sostenible, si se mantiene en riesgo bajo, no sería necesario porque , además, hay que tener en cuenta que en general el impacto del virus en los niños no es relevante y tampoco tienen un papel importante en la transmisión a adultos. Es más importante vacunar en Guinea Conakry», explica.

Sobre la posibilidad de ofrecer una tercera dosis al resto de la población también se muestra escéptico el presidente de la Asociación Española de vacunología y representante de España en el Comité Permanente de la OMS en Europa. «Se puede bajar (en la dosis de refuerzo) a la población de entre 60 y 65 años, pero no tengo muy claro que sea necesario volver a vacunar a las personas de entre 18 y 65 años. No digo que no pueda ocurrir, sino que lo veo difícil. No hay evidencia científica solida de que la tercera dosis aumente la respuesta ante la covid salvo en inmunodeprimidos».

«Antes de la tercera dosis en personas que ya tienen dos, hay que plantease que se ponga una quien no tiene ninguna»

Además, añade, «tampoco la situación epidemiológica es como para aplicar medidas excepcionales y, en tercer lugar, nos solemos olvidar de que estamos en pandemia. Los países desarrollados acaparan el 70 o 75 % del total de vacunas y los países en vías de desarrollo tienen coberturas ínfimas. En este sentido, antes de plantearse la vacunación con una tercera dosis, que son personas que ya tienen dos, hay que plantease que al menos se ponga una quien no tiene ninguna. No solo por justicia y equidad, sino por cuestiones epidemiológicas. Si no están vacunados va a haber más casos y eso da la posibilidad de que surjan nuevas cepas».

El año pasado se llamó «tormenta perfecta» a la conjunción del virus de la covid y el de la gripe al comenzar el invierno. Preguntado por la situación de este año, es más optimista. «El año pasado nos preocupaba muchísimo. En una temporada normal de gripe siempre hay momentos en los que se satura el sistema sanitario y unido a la covid amenazaba un escenario terrible. Nos preocupaba que una misma persona pudiera estar infectada de las dos por la gravedad que podría suponer y porque los síntomas pueden ser muy similares, al menos en una primera fase. ¿Qué ocurrió? Que no tuvimos gripe porque vacunamos como nunca aunque nos quedamos lejos de lo que nos hubiese gustado. También porque usamos mascarilla, distancia física y lavado de manos frecuente, todo eso contribuyó a que no se contagiaran».

Además, añade, «en estos procesos en los que hay un organismo predominante, como la covid 19, este suele modular la presencia de los demás. Es como si en un zumo multifrutas utilizas en mayor proporción una que tiene un sabor característico. Ese es el que va a predominar».

Este año, en cambio, hay «algunos elementos diferenciadores», «La covid no va a ser tan predominante porque hay mucha gente vacunada», sin embargo, hay «cierta disfunción», en referencia a que precisamente por la vacunación se han relajado las medidas. Por eso, apunta, «se abre un horizonte de incertidumbre» a lo que se añade el comportamiento de la gripe. «En el hemisferio sur, que es donde se da primero, ha tenido poca presencia, pero eso no quiere decir que en el norte ocurra igual. No lo podemos afirmar». De ahí esa «incertidumbre» ante la cual, recomienda Amós García, lo único que cabe es «vacunar» contra la gripe.