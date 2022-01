Álvarez: «Ojalá la evolución de los casos se parezca más a la de Reino Unido que a la danesa»

Los datos sobre la evolución de la pandemia llaman al optimismo, incluso los que arroja el modelo matemático para predecir la tendencia de la transmisión del virus elaborado por el catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Luis Álvarez León. Su análisis prevé un descenso moderado para los próximos días, con una bajada rotunda de los contagios en enero, y una ligera subida en los primeros días de febrero.

El profesor, que el mes pasado publicó un artículo junto a investigadores de la Universidad Paris-Saclay y la Escuela Politécnica Federal de Lausanne en la revista de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos sobre la estimación de la tasa de reproducción de la covid-19, analiza la evolución de los contagios en las islas y en España desde el inicio de la pandemia. Este seguimiento le ha permitido pulir un modelo matemático que se nutre de los datos oficiales de contagios y los compara con los patrones de transmisión de otros países.

«De cara al futuro, lo que muestra el análisis es que hemos superado el pico de esta ola y que estamos empezando a descender», explica Álvarez, que divulga sus cálculos en esta web. No obstante, el experto dice que hay que tomar esta predicción con cautela porque los datos ofrecidos por las autoridades sanitarias no son del todo exhaustivos. «En general, hay positivos que no salen en las estadísticas», puntualiza.

Este aspecto se ha agudizado con el uso de autotest, cuyos resultados positivos no son notificados de la misma forma por todas las comunidades autónomas.

Los datos canarios los coteja con los de lugares con una evolución similar. «Uso como referencia regiones donde la ola de ómicron empezó antes. En Reino Unido, por ejemplo, empezó diez días antes que en el resto de Europa», afirma sobre un país que ya superó su el pico de la curva de contagios y ha iniciado un descenso ralentizado en los últimos días.

«Dinamarca», dice, «sería la otra cara de la moneda». Allí la sexta ola llegó antes que al resto de Europa, tras un descenso de los contagios, la curva sigue al alza. «Ojalá que estemos más del lado del Reino Unido que de Dinamarca», dice el matemático.

Álvarez también mide el efecto de las restricciones sobre la transmisión. «En Alemania, cuando entró ómicron, hubo restricciones fuertes y lo que provocó que la ola se retrasara. Ahora Alemania está empezando a sufrir la ola», apunta.