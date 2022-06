«El alumnado sordo necesita recursos para tener igualdad de oportunidades»

Roberto Suárez, presidente de la Confederación Estatal de Personas Sordas, en una intervención. / R. C.

Roberto Suárez preside la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), que representa a las 1.230.000 personas sordas que hay censadas en España, según el INE. De ellas 5.300 son niñas y niños de entre seis y quince años. Seguramente muchos de ellos han tenido dificultades añadidas para seguir las clases durante la pandemia por la barrera de la mascarilla. Hoy, Día de la Lengua de Signos, Suárez reivindica más recursos y atención para este colectivo que lanza un grito contra su aislamiento.

-¿Lo han pasado mal los alumnos sordos con la 'pandemia' de mascarillas y la imposibilidad de leer los labios?

-La pandemia acrecentó las barreras que ya existían. La falta de accesibilidad de la formación online fue una constante durante el confinamiento, poniendo en evidencia la escasez de recursos y adaptaciones que ya existía en la enseñanza presencial. Con la vuelta a las aulas, la nueva normalidad impuesta por la covid colocó a estas alumnas y alumnos en una situación compleja en la que el uso de mascarillas y la distancia interpersonal dificultaban aún más su acceso a los contenidos lectivos.

-¿Y no se les proporcionó recursos?

-Por ley, las administraciones deben dotar al alumnado sordo de los recursos que precisen, y a la vez, asegurar las condiciones necesarias para salvaguardar su salud y la de las personas que les rodean. Existen de hecho, recursos que contribuyen a minimizar las dificultades derivadas de estas recomendaciones sanitarias, y así se lo hicimos saber a la comunidad educativa. Sin embargo, en ciertos ámbitos se optó por la opción más sencilla: relegar a estos estudiantes y a los propios profesionales sordos que trabajan en este ámbito al aislamiento comunicativo. El alumnado sordo necesita contar con todos los recursos destinados a garantizar su igualdad de oportunidades. Recursos humanos y materiales tan importantes como favorecer el correcto acceso en lengua de signos a la información y a la comunicación, la presencia permanente desde el inicio del curso escolar de profesionales sordos y de intérpretes de lengua de signos en su educación, así como la dotación de todas aquellas ayudas técnicas que propicien la accesibilidad.

-¿Ha visto tristeza o frustración o incluso depresión en los chavales sordos por los problemas de comunicación?

-Aunque el actual marco legislativo es garantista respecto a los derechos y necesidades del alumnado sordo, su día a día es muy distinto. El acceso a los contenidos educativos y a la comunicación en el aula dista mucho de convertirse en una realidad, lo cual deriva en falta de información, aislamiento, frustración y en muchas ocasiones, en una desmotivación o abandono de los estudios que debemos evitar a toda costa. Buena parte del alumnado sordo comienza el curso sin intérpretes o no los tienen todo el horario lectivo. Incluso si usan implante coclear o audífono, se les niega la posibilidad de contar con esta figura para seguir las clases. Una situación que, además de ser discriminatoria y contraria a la legislación, denota una falta de conocimiento y comprensión acerca de lo que es la vida real de estos estudiantes. Es injusto que se obligue a estas alumnas y alumnos a valerse de fortalezas como la perseverancia, la paciencia, la resignación, o la rebeldía, para poder sobrellevar de la mejor forma posible esta falta de empatía y de accesibilidad. La administración educativa debe luchar contra las malas praxis que les condenan al ostracismo y al aislamiento y fomentar la construcción de una escuela inclusiva y saludable que entienda sus necesidades como una cuestión de derechos, y no como un trato de favor.

Entornos accesibles e inclusivos

-¿Cuál es su principal reivindicación en un día como hoy?

-Este año, conmemoramos el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas con la vista puesta en los derechos lingüísticos de la infancia sorda. Para la CNSE, es una prioridad asegurar que estas niñas y niños crezcan y vivan de forma libre y plena. En este sentido, reivindicamos para ellos entornos saludables, accesibles e inclusivos en los que puedan usar la lengua de signos sin que esto suponga aislamiento, discriminación, ni acoso de ningún tipo. Consideramos una condición sine qua non que se les dé la posibilidad de educarse en su lengua natural y ser partícipes de espacios agrupados, que no segregados, junto a iguales sordos y referentes adultos sordos que contribuyan a la construcción de una imagen positiva de sí mismos. Hay que normalizar el aprendizaje y el uso de la lengua de signos entre la infancia sorda y evitar la aparición de situaciones discapacitantes como el Síndrome de Privación Lingüística, que afecta a millones de niñas y niños sordos en todo el mundo.

«Algunas personas sordas han dejado de ir al médico por la dificultad que encuentran en la comunicación con su doctor»

-Cuando una persona sorda tiene que ingresar en Urgencias, ¿tiene problemas añadidos por la dificultad de entender y hacerse entender?

-Efectivamente. La falta de accesibilidad de los servicios sanitarios, la ausencia de lengua de signos y subtitulado en las campañas informativas y de prevención de la salud, y el desconocimiento de las y los profesionales de este ámbito acerca de la comunidad sorda y su diversidad merma seriamente el acceso a la salud de la población sorda. Estas barreras, comienzan en las salas de espera, donde se apuesta por la instalación de pantallas que avisen de forma visual a las y los pacientes sordos/as, en detrimento de la megafonía. Si bien, es la interacción con las sanitarias y los sanitarios lo que más inquieta, sobre todo a raíz del uso de mascarillas. Según una encuesta sobre salud integral y mujeres sordas que publicamos el pasado mes de mayo, buena parte de las personas entrevistadas confesaban sentirse nerviosas y angustiadas ante este tipo de situaciones. Algunas de ellas, incluso, llegaban a mostrar su determinación de no acudir al médico alegando, como razón principal, la dificultad que encuentran en la comunicación con su doctor/a. Nada justifica que se ponga en riesgo nuestras vidas. Existen soluciones eficaces para garantizar la accesibilidad estos servicios públicos de atención como son los intérpretes de lengua de signos, los videointérpretes y los mediadores. Las y los pacientes sordos tenemos derecho a contar con ellos en centros de salud y hospitales. No se nos puede excluir del ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho a la salud.

«Hay que cuidar la presencia de la lengua de signos en la educación, los medios de comunicación, la universidad, los servicios públicos y la sociedad en general»

-¿Cómo está España en relación con otros países en el terreno del fomento de la lengua de signos? ¿Qué país es, en ese sentido, la referencia y por qué?

-La verdad es que España tiene mucho camino recorrido con respecto a los países de nuestro entorno. Contamos con una ley que garantiza nuestro derecho a usar y aprender la lengua de signos (Ley 27/2007) y, además, somos abanderados en relación a la normalización lingüística. Y esto supone que se lleven constantemente a cabo acciones de investigación, fomento, difusión y buen uso de la lengua. Además, somos el único país que cuenta con un Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE). Sin embargo, a pesar de algunos avances importantes, la lengua de signos española y la lengua de signos catalana todavía no han alcanzado un reconocimiento constitucional como es el caso de Austria, Finlandia y Uganda entre otros países. Hay que cuidar la presencia de la lengua de signos en la educación, los medios de comunicación, la universidad, los servicios públicos y la sociedad en general, y también cuidar aspectos entre otros como la formación y cualificación del profesorado sordo y de las/os profesionales de la interpretación, así como la calidad de la lengua de signos en cualquier ámbito.

-¿Queda camino por recorrer?

-El fomento de la lengua de signos es una labor incesante y aún queda mucho camino por recorrer. Fechas tan señaladas como la de hoy tienen que servir para continuar impulsando los derechos lingüísticos y culturales de las personas sordas signantes. Hoy, 14 de junio, se reconoce entre otras la actividad de nuestro movimiento asociativo que, sin duda, sirve de energía para continuar avanzando en la normalización sociolingüística de la lengua de signos.

«Tenemos que seguir rogando para que las personas sordas podamos acceder sin barreras al 112 o a los teléfonos de atención ciudadana»

-Ustedes reivindican la lengua de signos allí donde haya una persona sorda… ¿Es esto viable? Más allá de lo que hemos citado antes de entornos sanitarios o educativos… ¿Me puede poner un ejemplo cotidiano donde una persona sorda lo pasa mal y se siente aislada?

-Claro que es viable. España cuenta con la legislación adecuada para asegurar la accesibilidad real a las personas sordas, pero no se traslada a la práctica. Existen normas como la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social que obliga a que todos los entornos, productos y servicios de nuestro país sean accesibles. Sin embargo, en lo que respecta a las personas sordas, su aplicación es del todo insuficiente. Que en España tengamos que seguir rogando para que las personas sordas podamos acceder sin barreras de comunicación de ningún tipo a la atención sanitaria, a las gestiones con la Agencia Tributaria, al 112, a los teléfonos de atención ciudadana, a la disposición de intérpretes en las aulas y en la formación para el empleo, etc. y que a nadie le sorprenda a pesar de la legislación, dice mucho de la urgencia de una aplicación real y efectiva.

¿Y si Messi fuera sordo? La visibilidad...

-¿Sienten que están discriminados? ¿Más por la sociedad en su conjunto o más por las instituciones?

-A pesar de la igualdad de oportunidades que nos garantiza la ley y de la existencia de soluciones eficaces que permiten una comunicación accesible y que, de implementarse, garantizarían esa igualdad de oportunidades que nos corresponde por derecho, a día de hoy prevalece la discriminación y la vulneración de nuestros derechos humanos y ciudadanos. Seguimos encontrando barreras en el acceso al empleo, a la educación, a la formación, a la información, a la comunicación, etc. Seguimos sin contar con interpretación y videointerpretación a la lengua de signos en ámbitos tan importantes como el sanitario que antes mencionábamos. Seguimos dependiendo de la buena voluntad. Una situación que se recrudece para las personas sordas que no viven en grandes ciudades, que es donde se concentran la mayoría de los recursos.

«Las personas sordas tenemos mucho que aportar a pesar de que aún hay quien nos menosprecia e intenta relegarnos a un segundo lugar»

-¿Cambiarían las cosas si hubiese un presidente del Gobierno o un ministro sordo? ¿Y si Messi o Ronaldo fueran sordos? ¿Cree que igual les harían más caso?

-De lo que no cabe duda, es que podría ayudar a dotar de una mayor visibilidad del colectivo. Si nos remontamos a décadas atrás, cuando a las niñas y a los niños sordos se les ataba las manos en clase para que no signaran y a las personas sordas se les calificaba como mudos, sordomudos, minusválidos y deficientes auditivos, es evidente que la evolución es abismal. Lejos quedaron aquellas visiones reduccionistas que consideraban la sordera como una enfermedad. Sin embargo, sigue habiendo un gran desconocimiento no solo acerca de las personas sordas, sino también en lo que respecta a la lengua de signos y sus beneficios. Continúan vigentes los prejuicios y estereotipos sociales sobre nuestras capacidades fruto de una información a menudo, sesgada e incompleta. El colectivo de personas sordas es diverso, y esa diversidad hay que comprenderla y respetarla. Cada persona sorda es válida tal y como es, con independencia de sus características individuales, su contexto familiar, educativo y social, o su forma de comunicarse. Y aunque haya quienes nos menosprecien e intenten relegarnos a un segundo lugar, las personas sordas tenemos mucho que aportar.

-¿Hay suficientes intérpretes de signos en las televisiones públicas? ¿Y en las privadas? ¿Alguna reivindicación en ese sentido?

Una asignatura pendiente es, sin duda, la falta de accesibilidad de los contenidos televisivos. Recordemos que para aquellos grupos de población sorda que ya sea por edad, por motivos socioeconómicos, o por vivir en zonas con una escasa o nula cobertura de internet, no tienen acceso a otras plataformas menos convencionales, la televisión constituye su principal fuente de noticias. En este sentido, exigimos que se garantice la presencia de la lengua de signos y el subtitulado en las diferentes cadenas, y que se haga en condiciones de calidad.