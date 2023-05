La alcaldesa de Ponga denuncia amenazas de muerte: «Habrá asesinatos y no de lobos»

Tras la aparición el pasado viernes de dos cabezas de lobo en las escaleras exteriores de la casa consistorial de Ponga, coincidiendo con la celebración del Consejo de Gobierno en San Juan de Beleño, y la posterior defensa de los ganaderos por parte de la alcaldesa, Marta Alonso, el Ayuntamiento de Ponga está recibiendo una oleada de amenazas, que atribuyen a sectores ecologistas. Así lo explicó este jueves la regidora, quien tiene previsto presentar denuncia mañana mismo ante la Guardia Civil por una llamada telefónica en concreto, recibida el martes en la línea del Consistorio.

Según detalló, quien la realizó advirtió de que iba a «haber asesinatos y no de lobos». «Están las personas atendiendo en el Ayuntamiento y les sueltan esas barbaridades. ¿En qué momento tenemos que aguantar esto?», reflexionó. A esas llamadas al propio Consistorio se suman los «96 mensajes» que Alonso ha recibido en sus redes sociales, así como en la «página de la Alcaldía y el buzón del ciudadano». Entre ellos, detalla, algunos deseando «que me coma un lobo» o descalificaciones como «asesinos, sinvergüenzas, paletos y cromañones».

«No me han callado otros y no me van a callar estos», sostuvo la alcaldesa socialista, quien insistió en la defensa de los ganaderos. «Doy la cara por mis ganaderos, no son ellos. Dije y sigo diciendo que eso no los representa y son los primeros que lo están condenando», afirmó sobre la aparición de las cabezas cortadas, con investigación abierta. Recordó además que el Ayuntamiento no comparte esas acciones y que se ha opuesto a la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), pero siempre dentro de los cauces legales, desde manifestaciones a la presentación de un recurso pionero en el ámbito municipal.

A quienes enviaron los mensajes les invitó por su parte a contribuir a mejorar el concejo: «Si no tienen nada que hacer, tenemos mucho monte sin limpiar». «No he visto a ningún ecologista en ocho años que llevo en este puesto venir a decir qué pueden hacer por el concejo», añadió. Y «por sus posturas están los montes como están, porque no hay ni ovejas ni cabras que los limpien». Los ganaderos, por contra, han colaborado ante problemas como «cuando ha habido incendios». «Los ganaderos producen», subrayó Alonso. «Cuando se les pone un animal malo, suben a las tres de la mañana con la medicación y oyendo aullidos del lobo al lado», ejemplificó sobre su trabajo.

«Nuestro trabajo y sudor»

Ante las recurrentes críticas por las subvenciones, señaló que se cobran «para compensar los precios del ganado, no para que nos tengan aquí esclavizados». «Es muy guapo tener un horario de ocho a tres y estar sentado en una silla diciendo memeces, pero estas personas trabajan mañana, tarde y noche, fines de semana, fiestas y todo lo que les toque».

La regidora, quien recalcó su condición de estudiante universitaria de Ciencias Ambientales, reiteró que la postura que viene manteniendo es que «los animales de unos no tiene que prevalecer sobre los de los demás» y que defiende tanto a los domésticos como a los salvajes.

«Nuestros antepasados nos dejaron esto, que es Parque Natural y Reserva de la Biosfera porque hubo gente que durante generaciones trabajó el territorio. Y los más interesados en que siga adelante somos los que vivimos aquí de nuestro trabajo y nuestro sudor», zanjó la primera edil.