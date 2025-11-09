Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la reunión este domingo en Agaete. C7

Agaete se solidariza con Palestina en defensa de los derechos humanos

Decenas de personas se reunieron en el Muelle Viejo del municipio grancanario convocadas por el Espacio Tea Agaete, la Asociación Cultural Salvar Agaete y la Comunidad Palestina en Canarias

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 9 de noviembre 2025, 19:46

Comenta

Decenas de personas se reunieron este domingo en el Muelle Viejo de Agaete convocadas por el Espacio Tea Agaete, la Asociación Cultural Salvar Agaete y la Comunidad Palestina en Canarias, en una concentración en solidaridad con el pueblo palestino.

El acto tuvo como objetivo crear, no callar, y expresar públicamente la denuncia del genocidio que el gobierno de Israel continúa perpetrando sobre la población palestina, así como reafirmar el compromiso con la defensa de los derechos humanos y la paz con justicia.

Durante la concentración se dio lectura a un manifiesto en el que se denunció la grave situación humanitaria en Gaza y en el conjunto de los territorios ocupados, recordando que la ofensiva israelí ha dejado decenas de miles de personas asesinadas, en su mayoría mujeres y niños, además de la destrucción masiva de hogares, hospitales, escuelas y servicios básicos.

Las personas asistentes expresaron su rechazo a la impunidad internacional y a la pasividad de los gobiernos que, lejos de imponer sanciones o medidas efectivas, mantienen una complicidad política y económica con el régimen de ocupación.

El manifiesto también señaló que el supuesto alto el fuego promovido por el gobierno ultraderechista de Estados Unidos ha sido una cortina de humo destinada a distraer la atención del genocidio y permitir a Israel reorganizar su ofensiva, mientras la comunidad internacional mira hacia otro lado.

Desde Agaete se exigió un alto el fuego inmediato y permanente, el cumplimiento de las resoluciones internacionales y del derecho internacional humanitario, así como la imposición de sanciones políticas y económicas que obliguen a Israel a detener su actuación criminal, entre otros.

La concentración fue también un acto de creación colectiva y compromiso, en el que el arte y la palabra se unieron para romper el silencio ante el sufrimiento del pueblo palestino. Desde Agaete se quiso dejar claro que la indiferencia también es una forma de violencia y que la defensa de los derechos humanos es una responsabilidad compartida.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres muertos y quince heridos en una jornada trágica en el mar en Tenerife
  2. 2 Espectacular persecución policial en Las Palmas de Gran Canaria con varias colisiones y dos detenidos
  3. 3 Muere un motorista tras caerse por una ladera en Telde
  4. 4 Vive a sus anchas en las Alcaravaneras
  5. 5 La Aemet señala el día en que se abrirá el grifo de las lluvias persistentes en Canarias
  6. 6 Atropella a una menor en Santa Lucía de Tirajana y se da a la fuga
  7. 7 Científicos de la ULPGC descartan que la muerte masiva de lubinas se deba a una infección o un parásito
  8. 8 Arranca la obra submarina de Salto de Chira
  9. 9 Moisés García y su familia piden ayuda tras la orden de desahucio: «Nos quedan cuatro dias y no sabemos a dónde vamos a ir»
  10. 10 Dónde saborear Gran Canaria, según la creadora de contenido Priscila Betancort

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Agaete se solidariza con Palestina en defensa de los derechos humanos

Agaete se solidariza con Palestina en defensa de los derechos humanos