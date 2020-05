¿A qué sabe la carne de imitación?

Mientras se hace en la sartén la cocina huele a carne ; cuando se corta con un cuchillo por la mitad asoma una textura rosada y granulosa como la de la vaca triturada; y al pincharla desprende un líquido rojizo que recuerda a la sangre propia de una buena pieza animal. Ya cocinada, sobre un panecillo, parece un producto clásico de carnicería. Pero con el primer bocado llega el auténtico ‘shock’: sabe a hamburguesa, al masticar se encuentra uno con una textura fiel a carne picada y hasta algún que otro tropezón dan el toque de realismo final. Sin haber mirado previamente su etiquetado, nadie sería capaz de apreciar que lo que come no es carne, sino proteína de guisante procesada y zumo de remolacha (más un montón de aditivos). Así es la carne de imitación, la carne que no es carne, ‘fake meat’ o carne vegetal de segunda generación. Nombres tiene muchos. Pero, dicen, un solo apellido: futuro.

«Comer es un placer y demostramos que lo vegetal no es ni aburrido ni insípido»

Todos ellos son considerados la evolución de productos clásicos veganos de aporte proteico: el tofu y el seitán. Son una segunda generación con sabor y textura cárnica. Algo de lo que carecen los citados clásicos y que han sido un hándicap para triunfar en las mesas españolas. «Nuestro principal consumidor no es vegano, sino que quiere bajar el consumo de carne y no conecta con las recetas clásicas. Nuestros productos conectan con el placer de comer tan español», explica Bernat Ananos, cofundador de Heura, la española que lanzó hace dos años la carne de pollo a base de soja.

«Tienen un buen aporte prote ico, pero hay que mirar las calorías y el contenido total de sal»

Desde Lidl también aseguran que la respuesta del mercado «ha multiplicado por diez las expectativas de venta» desde que ‘Next level’ fue lanzada a finales del pasado mes de febrero, señala la responsable de comunicación, Arantxa Conde. Su hamburguesa, fabricada en Alemania, es «una réplica de la americana pero a mitad de precio». También quieren hacerse un hueco en el público carnívoro, «cada vez más abierto a cambiar sus hábitos».

Los productos están buenos. Damos fe. ¿Pero son saludables? Para la pregunta del millón la respuesta no es única, porque no todos llevan el mismo procesado. Lucía Martínez, nutricionista experta en veganismo, autora de varios libros sobre el particular, advierte que en estos productos, aun habiendo mejorado su aporte de proteínas (lo que realmente hay que valorar), hay que tener en cuenta la larga lista de aditivos, el aporte calórico total y que tienen bastante sal. A pesar de que los procesados son distintos, y estableciendo diferencias entre los ingredientes de unos y otros (el uso de aceite de oliva es un plus que no tienen la opción americana, por ejemplo), esta especialista recomienda que esta carne sea consumida de forma esporádica. «Si tu dieta es equilibrada en general, una vez a la semana sería suficiente», concluye.