A Chani Delgado Padrón

Hoy, en marzo , a punto de celebrar la venida de la primavera... nuestra bella flor Chani, nos deja en busca de otra vida donde poner en orden alguna que otra fiesta y, cmo no, algn vestuario adecuado o el disfrute de un café mañanero.

Nos conocimos desde hace muchos años y siempre has sido la misma. Tu saber estar, tu sonrisa y risa; tu pundonor y alegría tus señas de identidad. El disfrute diario de la vida era tu contraseña de este mundo; donde había frialdad tu ponía calidez, donde aparecía un problema tú aportabas serenidad, donde tus compañeras se preocupaban tú lo arreglabas con un café y mañana será otro día.

Por tu vida laboral han pasado muchas generaciones y hoy ellos y ellas lloran tu marcha porque tú le aportaste algo en su vida: educación, buenos modales y sobre todo... sentido común.

Mis paseos contigo en los viajes eran un canto de espiritualidad y vida... recuerdo como el simple hecho de oír el trino de unos pájaros y el murmullo del agua de un río, hacía que te sentaras en viejo banco de madera, levantaras las piernas y decías soy una mujer afortunada.

Tu familia y tú formaba un gran equipo. Tu fiel compañero de viaje y de fútbol estaba siempre a tu lado; él te aportaba la prisa del juego y tú a él la fiel compañera de las batallas de flores, en las fiestas de la Virgen Guía en agosto y, faltaría más, los papahuevos de tu tierra eran conocido en Cardones porque tu acercabas la cultura de tu tierra a tu colegio. Los trajes típicos de Canarias eran tu identidad; tu vestuario siempre estaba acorde con las estaciones del año y sobre todo... con los carnavales y la navidad.

Hoy Santa María de Guía llora tu marcha, hasta la Virgen ha hecho lucir el sol para acompañarte a su morada y donde ella te recibirá con los brazos abiertos y te sentará a su lado para contemplar la gran obra que has hecho en la tierra. No habrá fiesta, ni comida ni viajes que no recuerden tu espíritu y batalla diaria.

Esta noche, la estrella de Belén se convierte en el lucero del cielo de Canarias. Esta noche tú, compañera infatigable, brillarás para todos nosotros y tus enseñanzas de la vida como maestra y madre formarán parte de nuestro quehacer diario... siempre estarás a nuestro lado.